58 ספינות בדרך: משט נוסף לעזה יצא מטורקיה

פעם נוספת: משט פרו-פלסטיני נוסף יצא היום (חמישי) מנמל מרמריס שבטורקיה לכיוון רצועת עזה, בעוד ניסיון לשבור את המצור הימי על הרצועה. גם הפעם מדובר במהלך של ארגון "משט הסומוד העולמי" עם "קואליצית משט החופש".

במשט צפויים להשתתף כ-500 פעילים מ-45 מדינות שונות, שיהיו על 58 סירות. חלק מכלי השייט ניסו להגיע לעזה לפני כשבועיים - אך הסתובבו אחרי שהוזהרו על ידי חיל הים הישראלי.

בישראל נערכים לקראת הגעת המשט לאזור, כשחיל הים נערך לפעילות אפשרית נוספת לעצירת הפעילים במידת הצורך. במקביל, ישראל ניסתה בשבוע האחרון לבקש מארה"ב ללחוץ על הרשויות בטורקיה שימנעו מהמשט לצאת - אך הניסיון כשל.

כזכור, לפני שבועיים "משט החירות" לעזה סוכל מול חופי יוון, כשכוחות צה"ל השתלטו על הספינה סמוך לכרתים. כל המשתתפים הורדו מהספינות והוכנסו ליוון לפני שהוחזרו לארצותיהם.