מאות קילומטרים מחופי ישראל: צה״ל השתלט על המשט לעזה

כוחות צה״ל השתלטו במהלך הלילה על כלי שיט שהיו חלק מ״משט החירות״ לעזה, שיצא לפני כעשרה ימים מברצלונה שבספרד בדרכו לרצועה.

על פי דיווחי מארגני המשט, עשרות כלי שיט ובהם מאות פעילים אנטי־ישראליים עשו את דרכם לעזה, עד שנעצרו על ידי כוחות ישראליים.

לפי הפעילים, לוחמים שהגיעו בסירות מנוע מהירות התקרבו לכלי השיט והורו לנוסעים להתמקם בקדמת הסירות ולהתיישב באופן מסודר.

בדיווחים מטעם המשט נטען כי הכוחות כיוונו לעברם נשקים, וכי בכמה מהספינות נרשמו שיבושים במערכות הניווט והתקשורת.

האירוע התרחש באופן חריג במרחק רב יחסית מחופי ישראל, באזור שממערב לכרתים. זוהי הנקודה הרחוקה ביותר בה פעלו כוחות צה"ל באירועי המשטים.

תחילה דיווחו מארגני המשט ברשתות החברתיות כי אחת הספינות נמצאת תחת ניסיון השתלטות, ובהמשך טענו כי גם ספינות נוספות חוות שיבושים במערכות השיט.

באחד הדיווחים הופץ קטע מרשת הקשר של אחת הספינות, שבו נשמע לכאורה נציג חיל הים הישראלי מזהיר את הפעילים שלא להמשיך לעבר רצועת עזה.

לפי הדיווח, הכוח הישראלי קרא לספינות לשנות כיוון, והבהיר כי אם הן מבקשות להעביר סיוע הומניטרי, עליהן לעשות זאת דרך נמל אשדוד.

עוד הוזהרו הפעילים כי המשך הפלגה לעזה יוביל לעצירתם ולנקיטת הליכים בהתאם לחוק.

משרד החוץ מסר כי על אחת מסירות המשט נמצאו סמים וקונדומים, וטען כי הדבר מעיד על אופיו האמיתי של המשט.

לפי המארגנים, במשט השתתפו 404 פעילים על גבי 58 כלי שיט, שיצאו מברצלונה, עברו דרך סיציליה וכרתים, ותכננו להמשיך משם לכיוון רצועת עזה.

בשלב זה צה״ל טרם פרסם התייחסות רשמית מפורטת לאירוע.

