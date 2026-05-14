המסמך "הסודי" חושף: מכה ליועמ"שית בפרשת רומן גופמן

העיתונאי אבישי גרינצייג חושף את המסמך הסודי ששלחה היועמ"שית לבית המשפט העליון

כ"ז אייר התשפ"ו
היועמ"שית צילום: אורן בן חקון / פלאש90

העיתונאי אבישי גרינצייג i24NEWS חשף היום (חמישי) את המסמך המוגדר כ"סודי" שהעבירה היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, לבית המשפט העליון בעניינו של תא"ל רומן גופמן. מהמסמך עולה תמונה המעלה תהיות לגבי הצורך בחקירה ובבלימת המינוי של גופמן לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

על פי הדיווח של גרינצייג, גם מהודעת היועמ"שית – שהחליטה לפתוח בבדיקה בעקבות פרסומים בתקשורת – עולה כי גופמן לא שוחח עם העד ג' על קידומו האישי בשום שלב. השניים לא קיימו פגישה בארבע עיניים, אלא השתתפו בישיבה מרובת משתתפים שנערכה כחלק מחפיפה מקצועית ומסודרת.

לוחות הזמנים בפרשה

נקודה מרכזית בחשיפה נוגעת ללוחות הזמנים של האירועים. המפגש המדובר בין גופמן לג' התקיים עוד לפני שהתבקש התצהיר של גופמן בבג"ץ, ולאחר שוועדת הבדיקה כבר סיימה את עבודתה והחליטה ממילא שלא לזמן את תא"ל גופמן למתן עדות.

גרינצייג תהה על המניעים מאחורי הגשת המסמך והבדיקה המשפטית, וכתב: "מה היועמ"שית רצתה מגופמן?". נזכיר כי מינויו של גופמן עומד במרכזה של עתירה לבג"ץ, ודבריו של גרינצייג מצטרפים לביקורת הגוברת על התנהלות הייעוץ המשפטי לממשלה בפרשה זו.

רומן גופמן היועמ"שית בג"צ אבישי גרינצייג

