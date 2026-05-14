אחרי שנתיים בלבד: טלטלה בעלון השבת האהוב

אחרי שנתיים בלבד מאז הקמתו, עורך עלון השבת הפופולרי הודיע על עזיבה: "מלאים הערכה והוקרה"

לאחר כמעט שנתיים של פעילות, הודיעה הנהלת עלון 'הדור' על פרידתו של חבר המערכת עוז סימינובסקי. סימינובסקי נחשב לאחת הדמויות המשפיעות בעיצוב התוכן של העלון בתקופה האחרונה.

בהודעה הרשמית שפרסמה הנהלת 'הדור', החמיאו חבריו לעבודה על תרומתו המשמעותית: "קשה לדמיין את 'הדור' בלי הקול הייחודי שעוז הביא; הוא הליהוק המדויק ביותר שיכולנו לבקש. הוא ידע לזקק את המחשבות של כולנו למאמרי מערכת נוקבים ולכתבות עומק".

ממאמרי מערכת ועד לפודקאסט

במהלך שנתיים של עשייה, היה סימינובסקי שותף מרכזי בבניית תשתית התוכן של העלון. בין היתר, היה חתום על עשרות מאמרי מערכת וכתבות, וכן על הובלת שתי עונות של הפודקאסט מבית 'הדור'.

"לא היינו מגיעים לאן שהגענו בלי החזון שלו, קו המחשבה ופעילותו", ציינו בהנהלה והוסיפו בנימה אישית: "אנחנו מלאים הערכה והוקרה לעוז היקר, שכבר מזמן הפך לחבר בלב ובנפש".