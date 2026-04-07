עמית סגל נגד הרב הסרוג: הצביעות שלך התחדדה לי עוד יותר

הפרשן הפוליטי עמית סגל, הגיב לראיון של הרב אברהם סתיו ברשת 13 אצל רביב דרוקר, והמשיך איתו את העימות מהשבוע שעבר

העיתונאי עמית סגל פרסם תגובה חריפה בעקבות הופעתו של הרב אברהם סתיו בתוכניתו של רביב דרוקר ברשת 13. סגל מתח ביקורת על הגישה שהציג הרב סתיו במהלך הריאיון, שעסק בסערת עלון השבת 'הדור' והשיח המגזרי.

"לאחר צפייה בהופעתך אצל דרוקר התחדדה אצלי ההבנה לגבי הצביעות שבטיעון הזה", כתב סגל. לדבריו, קיים פער בין הדיבור על אחדות לבין הביקורת המופנית למחנה אחד בלבד: "מי שמדבר כל היום על כלל ישראל, מכוון לכלל ישראל, רואה עצמו כלא מחנאי, אבל את הביקורת שלו פתאום מקדיש רק למחנה".

סגל חתם את דבריו בקריאה לרב סתיו לשנות את מושא הביקורת שלו: "נראה לי שהמחנה כולו יודה לך אם לשם שינוי תראה את עצמך כמחנה של עם ישראל ותזכה לבקר גם חלקים אחרים".