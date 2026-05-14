העיתונאי הוותיק חושף את מצבו הרפואי: "אני נערך להיפרד"

העיתונאי הוותיק חושף את מצבו הרפואי המדרדר: "אני לא מפחד מהמוות, אני מפחד מהדרך אליו"

פרשן החוץ הוותיק אורן נהרי, מהקולות המוכרים והמוערכים בתקשורת הישראלית, שיתף היום (חמישי) בגילוי לב יוצא דופן בהתמודדותו עם מחלת שרירים סופנית. בשיחה עם אלי אוחנה וברק סרי ב-103fm, סיפר נהרי על הרגע שבו הבין את חומרת מצבו ועל הדרך שבה בחר לארגן את חייו בצל המוות המתקרב.

"ידעתי מהיום הראשון", שיתף נהרי. "מרגע שאמרו לי שצריך לשלול ניוון שרירים, ראיתי מה זה אומר ונהיה לי חושך בעיניים. אמרתי לורד, אשתי ואהובתי, שזה מה שיש לי. לקח זמן לוודא את זה, אבל זה מה שיש".

תיקיית "מות אורן" והכנות לפרידה

נהרי סיפר כיצד הפך לתכליתי מרגע קבלת הבשורה הקשה: "בלעתי רוק, קיבלתי את הבומבה והתיישבתי לארגן את החיים מחדש. הדבר הראשון שעשיתי היה לפתוח במחשב את תיקיית 'מות אורן'".

בתוך התיקייה, כך פירט, הכין מסמכים מסודרים הכוללים "דברי פרידה", ומידע על ביטוחים ונושאים טכניים. "כתבתי דברים שאני רוצה להגיד למשפחה, לילדים, לנכדים, לורד ולחברים – והמשכתי בחיים", אמר.

הפחד מהדרך: "שוכב ולא יכול להתהפך"

כשנשאל האם הוא מפחד מהמוות, השיב נהרי בשלילה, אך הודה כי הוא חושש מאוד מהתהליך הפיזי המלווה את המחלה. "אני מפחד מהדרך אל המוות", הבהיר. "עכשיו אני עם שיתוק של 95 אחוזים. אני פוחד מהרגע שבו אני שוכב על הגב ולא יכול להתהפך כמו צב, ומתקשר רק באמצעות תנועות עפעפיים".

למרות המצב הפיזי הקשה, נהרי הדגיש כי יכולותיו הקוגניטיביות נותרו שלמות לחלוטין. הוא אף הפגין את זכרונו המפורסם כשפנה לאלי אוחנה והזכיר לו את השער שהבקיע מול קבוצתו האהובה, מכבי חיפה, בגמר הגביע.