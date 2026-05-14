אחרי החתונה עם בחירת ליבו: בן צור בהודעה דרמטית

אחרי החתונה המדוברת והחגיגה השנייה שהרים עם כל החברים והמשפחה, בן צור ממשיך ישר לדבר הבא - ובגדול. הזמר הודיע כי יפתח את מכירת הכרטיסים להופעת הענק החד-פעמית שלו באצטדיון שלמה פתח תקווה, מול כ־14 אלף צופים.

בן צור יהפוך לאמן הראשון שיפתח מכירת כרטיסים באצטדיון ההופעות החדש של ישראל, שצפוי להפוך לאחד המתחמים המרכזיים להופעות ענק בשנים הקרובות.

אחרי הסולד אאוטים - מגיע השלב הבא

ההכרזה מגיעה אחרי תקופה חזקה במיוחד עבור הזמר, שכללה שלוש הופעות סולד אאוט בהיכל מנורה ושורה של להיטים שהפכו לוויראליים ברשתות ובאירועים.

כעת, בן צור מסמן יעד חדש בקריירה עם מופע ענק שייערך ב-11 ביוני באצטדיון שלמה פתח תקווה. לפי ההפקה, מדובר בהופעה מיוחדת וחד-פעמית עם הפקה רחבת היקף.

גם החתונה הפכה לאירוע מוזיקלי

רק לאחרונה בן צור עמד במרכז הכותרות אחרי שהתחתן עם בחירת ליבו שיראל קלו. בתחילה השניים נאלצו להסתפק בטקס מצומצם בצל ההגבלות, אך בהמשך חגגו שוב באירוע גדול עם כל האורחים.

במהלך החתונה צילם בן צור גם קליפ לשיר החדש שלו "אשתי", שכבר הספיק לצאת ולעורר לא מעט באזז ברשתות ובקרב המעריצים. השיר, שנכתב סביב החתונה לשיראל, מסתמן כאחד משירי החתונות הבולטים של התקופה.

מכירת הכרטיסים להופעה תיפתח ביום ראשון הקרוב בשעה 14:00.