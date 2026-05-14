עידית סילמן בדרישה מבנט: "חשוף את התיק הרפואי שלך"

עידית סילמן מחריפה את העימות מול נפתלי בנט ודורשת ממנו לחשוף את עברו הרפואי המלא. המתקפה החזיתית מגיעה ימים ספורים לאחר שבנט הגיש תביעת דיבה על סך 2 מיליון שקלים נגדה, נגד ח"כ אוהד טל וערוץ 14, בטענה להפצת שקרים על מצבו הנפשי

העימות החזיתי בין חברת הכנסת עידית סילמן לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט עולה מדרגה. בהודעה חריפה ואישית שפרסמה היום (חמישי), תקפה סילמן את בנט בחריפות ודרשה ממנו לחשוף לעיני הציבור את עברו הרפואי המלא.

"ספינים על הגב שלי ושימוש בגיבורי ישראל"

תחילת דבריה של סילמן הוקדשה להאשמות קשות כלפי התנהלותו התקשורתית והפוליטית של בנט בימים האחרונים. "כבר שבוע שאתה עושה ספינים על הגב שלי, ובאופן בזוי משתמש בגיבורי ישראל, הלומי הקרב ופגועי הנפש, בניסיון נואש להסית אותם נגדי", כתבה סילמן.





סילמן אף התייחסה להתבטאויות של גורמים המזוהים עם בנט, ובראשם קרן טרנר. "עכשיו אתה ממשיך עם הפרקטיקות הישנות ושולח שליחים כדי שיעשו בשבילך את העבודה המלוכלכת", האשימה סילמן, והוסיפה: "אלא שקרן טרנר היא לא המועמדת לראשות הממשלה, והיא לא צריכה לחשוף את תיקה הרפואי. ואתה? כן".





סילמן: "בנט ממש התחרפן שם; זה שיגע אותו"

דרישה פומבית לחשיפת התיק הרפואי

במוקד ההודעה הציבה סילמן דרישה אולטימטיבית לבנט, תוך שהיא קושרת זאת לביקורת מצד מתנגדי הממשלה סביב מצבו הרפואי של ראש הממשלה הנוכחי. "כמי שעומד בראש המחנה שעסוק באובססיביות בבריאותו של ראש הממשלה, הגיע הזמן לחשוף לציבור את תיקך הרפואי המלא, מתקופת כהונתך כרה״מ ועד היום. הכל, כל התיק", דרשה.





את דבריה חתמה סילמן בהאשמת בנט בהתנהלות מתוך לחץ: "כבר שבוע שאתה פועל מתוך פאניקה: איומי דיבה, שולח שליחים, ממציא המצאות ומשסה ומפלג. אז הנה, הגיע רגע המבחן. לא תוכל להסתתר יותר. במקום לחשוף תיקים רפואיים של אחרים, תחשוף את תיקך הרפואי המלא. קדימה נפתלי, חשוף את התיק. עם ישראל מחכה".



המתקפה החזיתית של סילמן מגיעה על רקע תביעת הדיבה הענקית שהגיש נגדה בנט לאחרונה, המציבה את סוגיית כשירותו ומצבו הנפשי והרפואי במרכז הבמה הציבורית.