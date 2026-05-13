מצפצף על בג"ץ: המהלך המפתיע של רומן גופמן

רומן גופמן, מזכירו הצבאי של רה"מ המיועד לתפקיד ראש המוסד, מקיים בשבועות האחרונים תהליך חפיפה במוסד. לפי מקורות, הוא הגיע אל משרדי ארגון הביון גם בימים האחרונים - לאחר שליחת המכתב של ראש המוסד ברנע בעניין חוסר התאמתו של גופמן לתפקיד, כך דווח הערב (רביעי) בכאן 11.

לפי גורמים המעורים בנושא, גופמן שוהה במשרדי המוסד כמעט מדי יום, והוקצה לו משרד לטובת תהליך החפיפה.

נזכיר כי אמש התקיים בבג"ץ דיון בעניין העתירות שהוגשו נגד גופמן, בסיומו הורו השופטים להעביר לידיהם את כלל חומרי ועדת גרוניס והפרוטוקולים שלה, לצד תצהיר מפורט מטעמו של תא"ל ג' בנוגע לתשאול שערך לגופמן בפרשה.

בנוסף, על פי הדיווח בחדשות 12, גופמן הוקלט בשיחות סגורות כשהוא אומר: "אני מתכוון ללכת עד הסוף".