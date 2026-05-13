תגיע למקום הראשון? ישראל ממשיכה לזנק בהימורי האירוויזיון

אחרי ביצוע נהדר בחצי הגמר אתמול, ועלייה מהמקום ה-6 למקום ה-5, כעת ישראל עושה צעד נוסף לעבר הפסגה. היכן היא מדורגת כעת?

נועם בתן עולה: אחרי הופעה נהדרת אמש (שלישי) בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, נציג ישראל, ממשיך לזנק.

אחרי ישראל עלתה מהמקום ה-6 למקום ה-5, כעת נועם בתן נמצא כבר במקום ה-4 בסיכויי הזכייה שלו לנצח באירוויזיון 2026. כעת, אחרי שעקף את אוסטרליה, בתן עוקף גם את צרפת ומתברג במקום גבוה שמקרב אותו עוד יותר למקום הראשון.

ישראל מטפסת בהימורים

נציג ישראל לאירוויזיון 2026 עשה את זה ונתן את כולו להופעה מנצחת נזכיר כי במהלך הביצוע אמש נשמעו קריאות בוז ו"עצרו את רצח העם" חזקות מהקהל.



נועם ניסה להתגבר עליהן בשירתו ואמר מיד בירידה מהבמה: "לא נתתי לזה לבוז להפריע לי, התמקדתי בדגלי ישראל".



