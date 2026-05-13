מבזקים
סרוגים

תגיע למקום הראשון? ישראל ממשיכה לזנק בהימורי האירוויזיון

אחרי ביצוע נהדר בחצי הגמר אתמול, ועלייה מהמקום ה-6 למקום ה-5, כעת ישראל עושה צעד נוסף לעבר הפסגה. היכן היא מדורגת כעת?

אפרת קרסנר
כ"ו אייר התשפ"ו
תגיע למקום הראשון? ישראל ממשיכה לזנק בהימורי האירוויזיון
באדיבות כאן 11 צילום: נועם בתן בתום הביצוע בחצי הגמר

נועם בתן עולה: אחרי הופעה נהדרת אמש (שלישי) בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון, נציג ישראל, ממשיך לזנק.

אחרי ישראל עלתה מהמקום ה-6 למקום ה-5, כעת נועם בתן נמצא כבר במקום ה-4 בסיכויי הזכייה שלו לנצח באירוויזיון 2026. כעת, אחרי שעקף את אוסטרליה, בתן עוקף גם את צרפת ומתברג במקום גבוה שמקרב אותו עוד יותר למקום הראשון.

אתר הימורי האירוויזיון 2026ישראל מטפסת בהימוריםצילום: אתר הימורי האירוויזיון 2026

נציג ישראל לאירוויזיון 2026 עשה את זה ונתן את כולו להופעה מנצחת נזכיר כי במהלך הביצוע אמש נשמעו קריאות בוז ו"עצרו את רצח העם" חזקות מהקהל.

נועם ניסה להתגבר עליהן בשירתו ואמר מיד בירידה מהבמה: "לא נתתי לזה לבוז להפריע לי, התמקדתי בדגלי ישראל".



אירוויזיון אירוויזיון 2026 נועם בתן

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה