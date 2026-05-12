אירוויזיון 2026: נועם בתן יופיע הערב - מתי ואיך מצביעים?

נועם בתן יעלה על בימת האירוויזיון בחצי הגמר הראשון שישודר הערב בכאן 11. באיזה שעה בדיוק הוא אמור לשיר ואיך אפשר להצביע עבור ישראל? כל הפרטים

נועם בתן יעלה הערב (שלישי) לשיר על בימת האירוויזיון בחצי הגמר הראשון את "מישל". השידור יחל בשעה 22:00 בערב בכאן 11, אך נועם בתן לא יעלה בהתחלה.

בתן וצוות הרקדניות צפויים לעלות לבמה רק בסביבות השעה 23:00, כאשר מיקומו בסדר השירים הוא 10. זהו גם המספר שצריך להשתמש בו כאשר מצביעים עבור השיר הישראלי בתום הצגת כל 15 השירים.

בתור ישראלים לא תוכלו להצביע עבור השיר הישראלי, אבל אם אתם בחו"ל או אם יש לכם חברים מעבר לים -זה הזמן להזכיר להם להצביע עבורנו. אם במקרה אתם מחפשים שירים אחרים להצביע להם, ההמלצה שלנו היא לבחור בשיר של סן מרינו, שנחשבים לאוהדי ישראל גדולים.

ואם במקרה אהבתם את השיר הפיני, רק נזכיר שהמשלחת הפינית סירבה להתראיין לכלי תקשורת ישראלים בטקס הפתיחה של האירוויזיון.