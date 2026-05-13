"פשוט בושה": בן גביר תופס צד בסעדה סביב 'הצל'

השר איתמר בן גביר מתייצב לצידו של 'הצל', לאחר הסערה סביבו בשעות האחרונות: "העליהום והשיימינג שעושים לחברי יואב אליאסי ״הצל״ בגלל כותרת מסולפת הם פשוט בושה"

הראפר יואב אליאסי עורר סערה היום (רביעי) ברשת לאחר שתועד מתדרך קציני משטרה. ברשת זעמו ותהו כיצד נותנים לו לעשות זאת.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, התייחס לכך ומסר: "‏העליהום והשיימינג שעושים לחברי יואב אליאסי ״הצל״ בגלל כותרת מסולפת הם פשוט בושה. ‏רק שכחו לספר לציבור שיואב אליאסי הוא מפקד יחידת הכוננות המחוזית של תל אביב - אדם שעוזב פעם אחר פעם את הבית והמשפחה, עושה לילות כימים, ופועל בשטח כדי לשמור על אזרחי ישראל, כן, גם על הילדים של אותם אלו שממהרים להכפיש אותו.

‏בזמן שאחרים ישבו בממ״דים, היחידה שלו הצילה חיים רבים, הייתה בזירות נפילה, עצרה שב״חים, פעלה נגד פשיעה וכנופיות בדרום תל אביב ונאבקת לחזק את המשילות ביפו ובכל האזור".

‏עוד מסר בן גביר: "אפשר לא להסכים פוליטית, אבל להכפיש אנשים שפועלים במסירות למען ביטחון הציבור רק כי הם מזוהים עם הימין - זו צביעות בלתי נתפסת.

‏אני מחזק את יואב ואת כל לוחמי ומתנדבי יחידות הכוננות שפועלים במסירות למען עם ישראל. תתעלמו מרעשי הרקע, אני מצדיע לכם".