נועם בתן שובר שיא באירוויזיון: הרייטינג המטורף של חצי הגמר

עם 37.2% רייטינג לביצוע של "מישל" ומאות אלפי צפיות בדיגיטל, ישראל בטירוף לקראת הגמר הגדול בשבת. כל המספרים מאחורי ההצלחה

אפרת קרסנר
כ"ו אייר התשפ"ו
באדיבות כאן 11 צילום: נועם בתן בתום הביצוע בחצי הגמר

חצי גמר האירוויזיון ששודר אמש ב-"כאן 11" הוכיח שהקהל הישראלי צמא להצלחה בינלאומית. המשדר כולו רשם קרוב ל-467,000 צפיות בפלטפורמות הדיגיטליות (כאן BOX ודיגיטל), נתון המהווה עלייה של 8% לעומת אשתקד.

"מישל" כובשת את המסך

רגע השיא של הערב נרשם כצפוי במהלך הביצוע של נועם בתן לשיר "מישל". הנתונים מדברים בעד עצמם: 37.2% רייטינג בזמן הביצוע עצמו. למעלה מ-חצי מיליון צפיות בביצוע בדיגיטל תוך שעות ספורות. המשדר המלא זכה לממוצע של 23% רייטינג (כ-643 אלף צופים).

העיניים נשואות לגמר

לאחר הביצוע הסוחף שהבטיח את המקום בגמר, ההתרגשות בשיאה. נועם בתן ינסה לכבוש את אירופה בשבת הקרובה, כשהציפייה היא לשבירת שיאי צפייה נוספים.

