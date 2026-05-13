״ישנתי על מזרונים בבימה" תומר משקף לבן חושף את הסוד מאחורי ההצלחה

אחרי שהפך לתופעת רשת בזכות הכניסות הוויראליות לפריימים בזמן המלחמה, תומר "משקף לבן" פותח הכל בריאיון ל"נשמות צמאות": מהשנים שבהן רדף אחרי מצלמות, דרך האובססיה ללבן והסכסוך עם לירן "החולצה האפורה" - ועד ההצהרה המפתיעה על כניסה לפוליטיקה והחלום להפוך ל״שר המשמח״ של ישראל

בריאיון אישי וחשוף מתוך סדרת הראיונות "נשמות צמאות" של סרוגים, תומר "משקף לבן" מספר איך הפך מבחור שנדחף לפריימים בימי צילום - לאחת הדמויות הכי מדוברות ברשת. הוא מדבר על השנים שבהן רדף אחרי מצלמות, הלילות שישן בתחנות רכבת ובבימה, האמונה שמחזיקה אותו, הסכסוך עם לירן חולצה האפורה - והחלום החדש: להפוך ל"שר המשמח" של מדינת ישראל.

צפו בראיון עם תומר "משקף לבן" לסרוגים

סרוגים

"12 שעות יום צילום - רק כדי שאולי יראו אותי לשנייה"

הרבה לפני שכל המדינה הכירה את "משקף לבן", תומר היה עוד אחד מהניצבים שמחכים שעות על סטים של צילומים. לפעמים זה היה בקמפיינים, לפעמים בפרסומות או תוכניות טלוויזיה - ותמיד עם אותה מטרה: להיכנס לפריים.

"הייתי מגיע ל-300-400 ימי צילום. 12 שעות עבודה בשביל 300 שקל, וגם זה בקושי. הייתי מנסה לאלתר כדי שיראו אותי, ואז היו מעיפים אותי אחורה", הוא מספר בכנות. לדבריו, במשך שנים הוא הרגיש שלא באמת נותנים לו הזדמנות: "לא רצו אותי אפילו בתור קהל. אבל אני לא ויתרתי. באתי דרך הדלת ההפוכה".

הלילה ששינה לו את החיים

נקודת המפנה הגיעה דווקא באמצע המלחמה. תומר החליט להישאר בתל אביב, ישן על שלושה מזרונים בבימה - ומשם התחיל כל הסיפור.

בזמן שצוותי חדשות שידרו מהשטח בזמן אזעקות והתרעות, תומר התחיל להידחף לפריימים של הכתבים - עם המשקפיים והחולצה הלבנה שהפכו לסימן ההיכר שלו. "ראיתי את המצלמה - ונכנסתי לפריים. מבחינתי זה היה פריסטייל", הוא מספר.

המשקפיים הלבנים, החולצה הלבנה והנוכחות הבלתי אפשרית להתעלמות - הפכו תוך ימים ספורים לסמל רשת. "הצלם היה מנסה לברוח ממני - ואני הייתי רץ אחריו", הוא צוחק.

גם היום, הוא עדיין מתקשה לעכל את מה שקרה: "אני נכנס לקניון ופתאום שומע את השיר שלי מתנגן. זה חלום".

המישקף הלבן צילום: מתוך הסטורי של תומר

"אני לא יושב על כיסא בצבעים מסוימים"

מאחורי הדמות של "משקף לבן" מסתתר גם עולם מאוד ספציפי של הרגלים ואובססיות סביב הצבע הלבן. "הכול אצלי לבן. הנעליים, התיק, הגרביים, הצלחות", הוא מספר. "אני אפילו מחליף כיסאות בבתי קפה אם הצבע שלהם לא מתאים לי".

לדבריו, הוא גם מחפש לאכול בצלחות לבנות ומעדיף "מאכלים לבנים". מבחינתו, הלבן מסמל אנרגיה נקייה ושמחה: "יום בלי לבן הוא יום מבוזבז".

העקיצה ללירן: "הוא חזר לתודעה בזכותי"

אחד הרגעים המסקרנים בריאיון מגיע כשהשיחה נוגעת ללירן חולצה אפורה. לדבריו, בתחילת הדרך היחסים ביניהם היו מתוחים: "הוא היה מטריל אותי באירועים, צועק עליי 'מה אתה עושה פה?'".

אבל מבחינת תומר, כל הסיפור סביבו החזיר גם את לירן למרכז העניינים: ״הוא חזר לתודעה בזכותי. מי היה עושה עליו דמות בארץ נהדרת אם כל זה לא היה קורה?". למרות הכל, הוא טוען שהיום היחסים ביניהם כבר רגועים יותר: "הוא מבין שעשינו משהו אמיתי".

החיקוי של "תומר מישקף לבן" ו"לירן חולצה אפורה". צילום: יח"צ ארץ נהדרת

"הייתי פותח לאנשים בתהילים"

מאחורי הדמות הוויראלית, תומר מדבר לא מעט גם על אמונה ורוחניות. הוא מספר שאמו רבנית, ושהוא עצמו נהג במשך שנים "לפתוח בתהילים" לאנשים שחיפשו חיזוק או ישועה.

"הייתי פותח לאנשים בתהילים, נותן להם להחזיק אבנים מקברי צדיקים ומבקש שהקדוש ברוך הוא יפתח להם את הדף שהכי קשור לנשמה שלהם", הוא מספר.

לדבריו, היו גם מקרים שריגשו אותו במיוחד: "מישהי פתחה דף שהיה כתוב בו 'אלוהים אל תרחק ממני', בדיוק בתקופה שהיא התרחקה מהאמונה. יש דברים שאי אפשר להסביר".

"הקדוש ברוך הוא רצה להרים אותי"

תומר מספר שהוא מניח תפילין ומרגיש שכל מה שקרה לו - לא מקרי. "אני מרגיש שהקדוש ברוך הוא רצה להרים אותי. הייתי צמא לזה שנים", הוא אומר.

גם בתקופות שבהן הרגיש שלא סופרים אותו, הוא לא הפסיק להאמין שיגיע הרגע שלו: "רציתי להוכיח לכל מי שלא נתן לי במה - שאני אצליח".

תומר מישקף לבן צילום: מתוך הקליפ של תומר מישקף לבן.

"אני לא רוצה להיות סלב מתנשא"

למרות הפרסום המטורף, תומר מתעקש להישאר מחובר לאנשים ברחוב. "אם ילד מבקש תמונה - אני לא בורח. להפך. אני מתקרב אליו", הוא אומר.

הוא מספר שהתגובות הכי מרגשות מגיעות דווקא מהורים וילדים: "אנשים אומרים לי שבזמן אזעקות הלחצתי פחות מהכתבים. שהבאתי להם רגע של צחוק בתוך כל הטירוף". מבחינתו, זו גם השליחות שלו: "רציתי לשמח את עם ישראל. זה כל הסיפור".

המשקפיים הלבנים הופכים למותג

מה שהתחיל כאהבה אישית לצבע לבן, הפך עכשיו למותג שלם. תומר חושף שבקרוב צפויים לצאת משקפיים לבנים רשמיים, חולצות, סטיקרים ואפילו תחפושת של "משקף לבן".

לדבריו, אנשים כבר מבקשים להצטלם עם המשקפיים שלו ברחוב: "ילדים אומרים לי שזה החלום שלהם לשים את המשקפיים שלי״.

המישקף הלבן צילום: מתוך הסטורי של תומר

"אני רוצה להכנס לפוליטיקה - להיות שר משמח"

ואם זה תלוי בו - הסיפור הזה עוד ממש לא נגמר. במהלך הריאיון, תומר אפילו זורק רעיון מפתיע: להיכנס לפוליטיקה. "אני רוצה להיות השר המשמח. השר המאחד", הוא אומר. "המדינה צריכה פחות שנאה ויותר שמחה".

לדבריו, הוא כבר עזר לילדים שסבלו מחרמות ומרגיש שזו השליחות האמיתית שלו: "אם אני יכול לגרום לילד אחד לחייך - עשיתי את שלי".