אורי אלמקייס בתגובה ראשונה לסערה סביבו

אורי אלמקייס שנמצא בימים האחרונים בעין הסערה, עם העתירות נגד מינוי רומן גופמן לראשות המוסד - מתייחס לסערה אמש (שלישי) סביב הדיון בבג"ץ ומבקש להציג את הצד שלו.

בדבריו הוא טען: "בניגוד לטענות - רומן גופמן אכן ידע שאני קטין. ‏בתמלילי הוועדה ניתן למצוא שיחה שקיימו אל״מ ג׳, רמח״בם, ורומן גופמן בזמן המעצר שלי ובה רומן גופמן שואל את אל״מ ג׳: ״מדוע הם מקשיחים עמדות עם הקטין, למה הוא עדיין במעצר ולמה מונעים ממנו להגיע למיונים״ (עמ׳ 13 להחלטת הוועדה) השיח הזה מעיד, באופן שלא משתמע לשני פנים, שרומן גופמן ידע שאני קטין ומלש״ב.

מחיקת כתב האישום - בדיון עצמו, וגם לפני כן בהחלטת הוועדה ובשיח כולל ברשתות החברתיות קיים שיח על כך שהפעלתי רשת של סוכנים בצה״ל ושהפצתי מידע סודי - טענות אלו שקריות והוכחו כלא נכונות.

‏בכתב האישום שהוגש נגדי לאחר חקירה ממושכת היו מספר מצומצם (חד ספרתי) של ידיעות שתחילה הוגדרו כ״סודיות״ ושנטען כנגדי שפרסמתי אותן. ‏במשך כל חקירותיי שבתי וטענתי שמקור המידע בידיעות אלו הוא במקורות מידע גלויים ברשת - טענה זו נשללה במהלך החקירה לאחר שנתפסתי כלא אמין בידי החוקרים בעקבות ההכחשות הגורפות שמקורן בצבא לטענות ההפעלה שלי".

עוד כתב אלמקייס: "‏במסמך שהוכן על ידיי, יחד עם עורכי דיני, נסתרו כל הטענות שהידיעות הללו סודיות וצורפו כל הלינקים, המקורות וקטעי המידע שקיימים, כולם, ברשת. ‏בנוסף, במסמך נוסף שהועבר לפרקליטות צירפנו את הראיות שמצביעות על הפעלתי בידי אוגדה 210 ובידי פיקוד מרכז. ‏כל טענותיי הוכחו והתקבלו כנכונות ובעקבות כך נמחק כתב האישום במלואו וזוכיתי מכל רבב, כל ניסיון להכפיש את שמי ולנסות לצייר אותי כמי שפעל נגד המדינה הוא שקרי ומנותק מהמציאות".

לסיום הוא הוסיף: "טענות לכך שלא הייתה הפעלה תחת גופמן. ‏בא כוחו של גופמן, עו״ד אוהד שלם, ציין אתמול בפני הרכב השופטים שהפעלה בצבא כלולה מכמה מרכיבים שאינם OSINT (איסוף מודיעין ממקורות גלויים), ‏הוא מציין את המושגים HUMINT (איסוף מודיעין ממקורות אנושים והפעלתם) ודלף (דלף מידע מסווג מטעם האוגדה).

‏שני המקרים הללו, שלשיטתו הם הפעלה, ומבצע השפעה אינו הפעלה, קרו ועוד איך! גם בפרסומים בתקשורת שעלו בעבר ומציגים תכתובות ביני לבין הקצין צור וגם המסמכים שהגשנו לביהמ״ש היום מוכיחים באופן חד משמעי שנתבקשתי להפעיל בעבור האוגדה מקורות אנושיים (HUMINT) וגם שהיה ״דלף״ של מידע סודי מהאוגדה אליי, במטרה שאפרסם אותו בערוץ הטלגרם שלי למטרות ההשפעה".