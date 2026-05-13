סקר סרוגים: מי ינהיג את הליכוד ביום שאחרי נתניהו?

סקר סרוגים וסופר דאטה שאל את הגולשים מי לדעתם הדמות שיכולה לעמוד בראש הליכוד, ביום שאחרי נתניהו. כצפוי - כ"ץ ולוין בראש אבל גם מגיש הפטריוטים ינון מגל חזק בתמונה. ומבין מצביעי הליכוד אלי כהן במקום הראשון

את מי רוצים במגזר?

את מי רוצים במגזר?

סקר סרוגים וסופר דאטה מעלה תוצאות מפתיעות על מנהיג הליכוד ביום שאחרי נתניהו.

עם הכרזת הפסקת האש, ערכנו סקר פתוח לגולשי סרוגים עם מגוון שאלות. את הנתונים ניתח מכון סופר דאטה והם יוצגו במלואם על ידי אבי וידרמן בתכנית כיפות ברזל, שם גם דן עליהם פאנל המומחים של התכנית.

מבין אלפי המשיבים, נופו וסוננו העונים והם מייצגים רק את הדעה של המגזר הסרוג.

הסקר הפוליטי - מנהיג הליכוד אחרי נתניהו

בשאלה לגבי התאמה לתפקיד ראש הממשלה, רוב מוחלט ומוחץ לבנימין נתניהו על פני נפתלי בנט.

יש לציין כי הסקר נערך לפני האיחוד עם לפיד, כך שייתכן והפער ישתנה, ככל הנראה יגדל.

הקול הסרוג תומך בנתניהו צילום: סקר סרוגים

שאלנו את הגולשים האם מבצע שאגת הארי שינה את דפוס ההצבעה, וגם כאן נראה כי התשובה חד משמעית - שאין שינוי.

אין שינוי בדפוסי ההצבעה צילום: סקר סרוגים וסופר דאטה

השאלה המסקרנת שעלתה היא לגבי דמות היורש בליכוד ביום שאחרי נתניהו. כאן קיבלנו תשובות מעורבות.

ראש הליכוד אחרי נתניהו מבין הגולשים הסרוגים צילום: סקר סרוגים וסופר דאטה

שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר המשפטים יריב לוין עומדים בראש עם כ-20% כשאחריהם גדעון סער שעזב את הליכוד וחזר והפתיע עם 14% תמיכה. מי שיותר הפתיע הוא מגיש הפטריוטים ינון מגל - שמגיעה לתוצאה דומה למרות שהוא בכלל לא שחקן פוליטי.

ראש המוסד לשעבר יוסי כהן עם 12% וניר ברקת עם 11% וקצת אחריהם שר האנרגיה אלי כהן עם 8% סוגרים את הרשימה, כשמירי רגב עם אחוז בודד של תמיכה.

כשפילחנו את ההצבעה רק למצביעי הליכוד כאן התוצאה הייתה אפילו יותר דרמטית.

היום שאחרי נתניהו - בפילוח של רק מצביעי ליכוד צילום: סקר סרוגים וסופר דאטה

מבין מצביעי הליכוד, אלי כהן זינק לראש עם 22% כשהוא עוקף ממש במעט את ישראל כ"ץ ויריב לוין, ינון מגל מתחזק אפילו יותר ל-16% - קרוב מאוד לשלישייה המובילה, ואילו סער ויוסי כהן נחלשים. ניר ברקת ומירי רגב בתחתית.

בפאנל כיפות ברזל העריכו כי ההתחזקות של אלי כהן בתוך הליכוד הרבה יותר מאשר במגזר הכללי נובעת מכך שהוא עושה המון עבודת שטח וגם נתפס כמי שלא נקלע למריבות ולקרבות פנימיים כמו המועמדים האחרים בליכוד.