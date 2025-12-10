במלאות 3 שנים להקמת הממשלה, שאלנו את גולשי סרוגים מי השר הטוב ביותר ומי השר הכושל, את מי הם ירצו לראות למעלה בליכוד ומי השחקן החדש? התוצאות הפתיעו גם אותנו

כיפות ברזל בתוכנית מיוחדת. במלאת שלוש שנים להקמת ממשלת נתניהו הנוכחית, ערך מכון סופר דאטה עבור אתר סרוגים סקר עומק מקיף בקרב הציבור הסרוג במטרה לבחון את מידת שביעות הרצון והתמיכה של הציבור בקואליציה.

הסקר, נערך באופן די חריג, לאורך כשבועיים כדי לשקף תמונה יציבה ולא "כעס רגעי" על החלטה ותוצאותיו הוצגו לראשונה בתוכנית "כיפות ברזל" בהגשת נתנאל איזק, בהשתתפות היועץ האסטרטגי אבי וידרמן, עורך אתר סרוגים אריה יואלי, ומגיש כיכר השבת יוסי סרגובסקי.

חוק הגיוס: שני שלישים מהציבור הסרוג מתנגדים

הסוגיה הבוערת ביותר מאז ה-7 באוקטובר, חוק הגיוס, עמדה במרכז השאלה הראשונה. הציבור הדתי-לאומי נשאל האם הוא תומך או מתנגד לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

פרשנות הפאנל

אבי וידרמן הדגיש כי הרוב המוצק בקרב גולשי סרוגים הוא ימני, ולכן ההתנגדות מעידה על קרע פנימי חמור: "מה שאתה רואה כאן זה אנשים שבמובהק אמורים להיות תומכים של הממשלה הזאת, רוצים באחדותה של הממשלה הזאת ועדיין שני שלישים מהם אומרים לך אנחנו מתנגדים לחוק הגיוס".

אריה יואלי הציג את ההתלבטות הדרמטית בבסיס הנתונים: "אז אני חושב שכולם נגד חוק הגיוס וכולם בעד חוק הגיוס. כלומר יש פה התלבטות מאוד גדולה בציבור הדתי. האם להתנגד לחוק הגיוס כי הוא באמת לא שוויוני. אבל המחיר שלו הוא פירוק הקואליציה".

יוסי סרגובסקי טען כי בחלק מההתנגדות קיים אלמנט רגשי, אך הדגיש את חשיבות הקידום החוק: "זאת אומרת 57% שמתנגדים, יש פה איזשהו אלמנט לדעתי קצת רגשי, קצת במקרה הזה צריך להיות חכם ולא צודק".

השר הכי בולט? "זו הייתה הפתעה די דרמטית"

הסקר ביקש לבדוק מיהו השר בליכוד שעשה הכי הרבה בקדנציה הנוכחית בעיני הציבור הסרוג.

פרשנות הפאנל

וידרמן ציין כי התוצאה הייתה בלתי צפויה: "לכזאת תוצאה מובהקת אף אחד מאיתנו לא ציפה בצוות, זו הייתה הפתעה די דרמטית אף אחד לא חשב שהוא יהיה הראשון ועוד בכזה פער". הוא הוסיף כי דרמר נתפס כמי שאינו מעורב במריבות הפנימיות, ואולי הציבור "קצת מאס בהתבהמות".

יוסי סרגובסקי העלה סברה שהניחוח האמריקאי והמקצועיות של דרמר הם שעומדים מאחורי ההצלחה: "הוא אגב הוא אפילו לא נבחר בפריימריז הוא מינוי של נתניהו. אולי בגלל זה הוא שר מקצועי ויכול להיות ששר מקצועי זה הפתרון למצב".

אריה יואלי הציע שההצלחה קשורה דווקא לעובדה שדרמר אינו משתייך למחנה הלוחם והצווחני של הליכוד: "אז יכול להיות שרון דרמר הוא האופציה של אני חייב לבחור מישהו, כן, אז אני בוחר את רון דרמר כי הוא מה שנקרא, עשה הכי פחות נזק או משהו כזה".

השרים שעשו הכי פחות: סילמן צריכה לדאוג

פרשנות הפאנל

אבי וידרמן הזכיר את הרקע הדרמטי של סילמן (פירוק ממשלת בנט-לפיד) והתאכזב מהציון הנמוך: "היא עדיין מככבת ברשימת הכישלון הכי גדול, ותשמע היא מתמודדת פה עם כמה כישלונות לא רעים בכלל".

אריה יואלי הסביר כי סילמן מתחילה ממינוס, הן בשל תקשורת השמאל שאינה סולחת לה, והן בשל אי חיבתו של הימין לאנשים שעוברים מפלגות.

יוסי סרגובסקי התייחס לסילמן וציין כי חוסר הבשורה בתפקידה והנטייה שלה להזדנב אחרי ראש הממשלה תרמו לתוצאה: "קודם כל זו לא תוצאה נעימה, אבל יש לה איזושהי נטייה כזו להיות תמיד זנב אחרי ראש הממשלה, ומשהו שמה לא עובד אנשים פחות אוהבים את זה".

מי מועמד לראשות הממשלה הבאה? נתניהו מוביל אבל נחלש

פרשנות הפאנל

יוסי סרגובסקי ייחס את הצלחת נתניהו למיתוגו כמר ביטחון: "הוא המגן, הוא המושיע שלנו, הוא האיש ימין שיעמוד בפרץ בפני מפני אותם שמאלנים שהולכים לדרוס אותנו ולחלות אותנו וזאת הסיבה שהוא מצליח".

אבי וידרמן טען כי התוצאות משקפות כישלון אישי של נתניהו בבייס שלו: "אני דווקא לא חושב שזה חדשות טובות לנתניהו אם בסוף, בקרב הבייס הכי בייס של נתניהו רק 45% רואים בו את ראש הממשלה הבאה בעיני זה כישלון".

אריה יואלי הסביר את הזינוק של בנט בנתונים, על אף שהוא לא בפוליטיקה כיום: "אולי הציבור אומר, כל מה שיש פה אני לא רוצה. אגב אותו דבר זו ההתחזקות של בנט בסקרים. בנט היום הוא בסקרים עם 20 מנדטים, כי הוא זה שלא נמצא במערכת הפוליטית היום ואנשים אומרים אני רוצה משהו חדש".

דמויות חדשות: גיבורי ה-7 באוקטובר דורשים מחיר

הסקר בדק גם את מי הציבור רוצה לראות כחבר כנסת בכנסת הבאה, כאשר הנשאלים הורשו להצביע עבור שלושה מועמדים.

עופר ווינטר מקום ראשון עם 58% .

מקום ראשון עם . איציק בונצל עם 29% .

עם . דדי שימחי, יועז הנדל והמסבירן יוסף חאדד עם 25% כל אחד.

עם כל אחד. במקומות אחוריים יותר נמצאים עירית לינור (12%), אליהו יוסיאן (10%) וד"ר יאיר אנסבכר (8%)

פרשנות הפאנל

אבי וידרמן הדגיש כי התוצאות משקפות את טראומת ה-7 באוקטובר: "כל מה שאתה רואה כאן זה אנשים או שבאמת הם גיבורי האירוע הנוראי הזה. למה עופר ווינטר? הציבור אומר לך, אני צריך פה דם חדש, אני צריך דרך חדשה, אני צריך התקפיות".

אריה יואלי פירש זאת כתגמול למי שתרם וסיכן את עצמו: "הציבור מתגמל את מי שנתן, זה גם מסביר את ההתנגדות של המגזר לחוק הגיוס. הציבור הסרוג מאוד רוצה לתת הטבות למי שתרם ומי שתרם גם ביקר מכל. וגם גופנית ונפשית".

יוסי סרגובסקי טען כי בחירות אלו הן במידה רבה רגשיות: "רוב האנשים פה, זו בחירה רגשית, בוא נתגמל נביא כל מיני גיבורים. אבל לא בטוח שיש להם יכולות פוליטיות".

האישה הראשונה בליכוד: טלי גוטליב מובילה בפער

הסקר בדק מי הייתם רוצים לראות כאישה הראשונה בליכוד.

פרשנות הפאנל:

אריה יואלי ציין כי גוטליב מייצגת קול אנטי-ממסדי שהציבור מחפש: "טלי גוטליב מראה פה ש50% מהציבור רוצה אותה, רוצה את הקול הזה. האנטי-מערכת אנטי-ממסד, שאומרת את האמת בפרצוף גם אם היא לא תמיד אמת וגם אם היא לא תמיד נחמדה".

אבי וידרמן ציין את הניגוד בין בחירת דרמר (ממלכתי) לבחירת גוטליב (צעקנית), אך הדגיש את חוכמתה: "תלי גוטליב לאורך כל הקדנציה האחרונה מוכיחה בקיאות וידע מרשימיים בעולם המשפט היא גם ממצבת את עצמה כ חברת כנסת שלא מפחדת ללכת עם האמת שלה".

יוסי סרגובסקי הסביר כי גוטליב משמשת שופר לציבור שמרגיש שקולו אינו נשמע: "היא נותנת טון לאנשים שאולי קצת מאמינים גם בקונספירציות, היא הפנים של והיא גם זו שנותנת את הצעקה, ואנשים אוהבים את זה".