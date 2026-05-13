לאחר עשרה ימים: שוחרר קטין שנחקר בשב"כ ללא מפגש עם עו"ד

הקטין שנעצר סמוך לאש קודש ונחקר תחת צו איסור מפגש עם עורך דינו, שוחרר בהחלטת בית משפט. המשטרה תגיש נגדו אישום רק בגין הפרת הוראה חוקית. עורכי דינו מחוננו תוקפים: "הפעילו כלים דרקוניים ששמורים למחבלים"

בית משפט השלום בירושלים הורה אתמול (שלישי) על שחרורו של מתיישב קטין, שנעצר בידי השב"כ לפני עשרה ימים סמוך ליישוב אש קודש שבבנימין. הקטין הוחזק במעצר בתנאים קשים, ובמשך מספר ימים נאסר עליו לפגוש עורך דין מתוקף חתימה על חריג.

חרף החשדות החמורים שהובילו להפעלת הכלים החריגים של השב"כ – שפרטיהם המלאים חוסים תחת צו איסור פרסום – הודיעה המשטרה כי לא תאשים את הקטין במסגרת התיק המקורי. במקום זאת, בכוונת המשטרה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירה קלה יותר של הפרת הוראה חוקית. בדיון השחרור בבית המשפט נרשם אירוע חריג כאשר נציג מטעם השב"כ נכח באולם במסגרת דיון פלילי, ואף ניסה להציג לשופט חומרי חקירה במעמד צד אחד בלבד.

הקטין נעצר ביום שבת שעבר, יחד עם ארבעה צעירים נוספים, בעקבות אירוע ביטחוני באזור בנימין. שניים מהם שוחררו במהלך השבוע החולף לאחר מאבק משפטי, בעוד ששני עצורים נוספים עדיין מוחזקים במעצר וארגון "חוננו" פנה לבית המשפט המחוזי בדרישה לשחררם.

כזכור, מעצרם של הצעירים לווה בפשיטה דרמטית של כוחות משטרה ושב"כ על היישוב אש קודש. לטענת התושבים, הכוחות נכנסו ליישוב עם נשקים שלופים, פרצו לבתי משפחות ולגני שעשועים, מה שהוביל להודעת גינוי חריפה מצד מזכירות היישוב נגד התנהלות מערכת הביטחון.

בארגון חוננו מותחים ביקורת חריפה על המחלקה היהודית בשב"כ. עו"ד דניאל שמשילשווילי, המייצג את הקטין, מסר עם שחרורו: "זהו ניסיון נואל של החטיבה היהודית בשב"כ לעשות כל שלאל ידה על מנת להותיר קטין נעדר עבר פלילי במעצר, לאחר ששהה כאחרון המחבלים במרתפי השב"כ. מדובר בניסיון כושל לקשור אותו לאירוע שהוא חלק מקמפיין נבזי המכונה 'אלימות המתנחלים'. טוב עשה בית המשפט שדחה את בקשת המעצר ושחרר את הקטין. ראוי כי אותם גורמים כושלים יפנו את המשאבים הרבים שלהם להילחם באויב הרצחני".

עו"ד נתי רום, שמייצג גם הוא את העצורים בפרשה, הוסיף: "פעם אחר פעם אנו עדים לכך שהשב"כ בוחר להפעיל את הכלים הדרקוניים ביותר שברשותו כנגד מתיישבים – כלים שבמקרים רבים לא מופעלים גם כלפי מחבלים ותומכי טרור מובהקים. הגיע הזמן שבמערכת הביטחון ילמדו להבחין בין אויב לאוהב, ויפסיקו להפנות משאבים לרדיפת ההתיישבות".