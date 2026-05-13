מלי לוי מסתערת על הרחבה עם הרקדן החדש ב"רוקדים עם כוכבים"

הרקדן החדש של מלי לוי צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של מלי לוי

ההכנות ל"רוקדים עם כוכבים" בשיאן, ומלי לוי כבר סימנה את הנשק הסודי שלה: הכירו את דני יוטמן, הפרטנר שינסה לקחת אותה עד הגמר

ההתרגשות לקראת העונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12) עולה שלב, והפעם הזרקור מופנה לאחת המתמודדות המסקרנות ביותר בנבחרת: מלי לוי. הדוגמנית והשחקנית, שנכנסה למשטר אימונים אינטנסיבי, חשפה רשמית את הפרטנר שילווה אותה על הרחבה – הרקדן המקצועי דני יוטמן.

לוי לא חסכה במחמאות והגדירה את יוטמן כ"רקדן על חלל", מה שמעלה מיד את רף הציפיות מהזוג הפוטוגני. עבור יוטמן, מדובר בהזדמנות להפגין את היכולות הטכניות הגבוהות שלו לצד הכריזמה המתפרצת של לוי.

החיבור בין השניים כבר מייצר באזז ברשתות החברתיות, ונראה שמלי מגיעה לתחרות בשיא הביטחון. האם התיאום המושלם והכינוי המחייב יתורגמו לציונים גבוהים מהשופטים? בקרוב מאוד נגלה אם ה"חלל" הוא הגבול עבורם.