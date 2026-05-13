3 תקיפות בתוך שעה: צה"ל פתח בסדרת חיסולים בלבנון

כלי טיס של חיל האוויר תקפו שלוש פעמים מחבלים בלבנון. שתי תקיפות בוצעות מדרום לביירות ובהם חוסלו לפחות 2 מחבלים. תקיפה שלישית באזור סעדיאת מדרום לבירת לבנון עם 3 הרוגים

יום עמוס בדרום לבנון. צה"ל החל בסדרת תקיפות וחיסולים של מחבלי חיזבאללה בשטח לבנון, גם באזור ביירות.

התקיפה הישראלית מגיעה לאחר מתקפת רחפנים רחבה וירי רקטות בגבול הצפון שגרמה לנזק ולנפגעים אתמול, בהמשך למתקפות בימים האחרונים.

החיסול בכביש המהיר מדרום לביירות

8 הרוגים בשלושה חיסולים

הבוקר תקפו כלי טיס של חיל האוויר בשני מקרים שונים רכבים בכביש המהיר מדרום לביירות. בלבנון מדווחים על 5 הרוגים בשתי התקריות.

כחצי שעה לאחר מכן תקיפה נוספת באזור סעדיאת מדרום לבירה הלבנונית בה חוסלו 3 מחבלים נוספים.

בסך הכל 8 הרוגים בשלוש התקריות. באותו זמן מטוסי קרב תקפו מחסנים ומפקדות של חיזבאללה.

צה"ל לא מגיב לחיסולים בשלב זה. בדרך כלל דובר צה"ל מאשר את החיסולים לאחר 24 שעות.

דובר צה"ל מסר: "צה"ל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון".