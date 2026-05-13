צחוקים מהשנייה הראשונה: מתן פרץ חשף את בת הזוג שלו ל"רוקדים"

מתן פרץ חשף את הציוות שלו לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים בסרטון הומוריסטי במיוחד, שכבר הצליח לעורר לא מעט תגובות ברשת. נראה שכבר מהרגע הראשון נוצרה כימיה מצחיקה ומשוחררת בין השניים - עם הרבה צחוקים, עקיצות ואווירה קלילה שכבר מסקרנת את הצופים לקראת העונה החדשה

הציוותים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, וכעת נודע כי מתן פרץ ירקוד בעונה הקרובה לצד אלינור גרשפלד, שתשתתף השנה לראשונה כרקדנית בפורמט.

פרץ בחר לחשוף את הציוות החדש בסרטון הומוריסטי במיוחד שפרסם ברשתות, ברוח הסגנון המזוהה איתו. כבר מהרגע הראשון היה אפשר לראות את הכימיה בין השניים - עם לא מעט צחוקים, עקיצות ואווירה קלילה שהצליחה למשוך תשומת לב ברשת.

נראה שיש פה חיבור מפתיע

כמי שמגיע מעולם הסטנדאפ וההומור, פרץ ידוע כאחד שלא מפסיק לצחוק על כל סיטואציה - ונראה שגם גרשפלד לגמרי זורמת עם האנרגיה שלו. בסרטון החשיפה השניים נראו משוחררים, מצחיקים ובעיקר נהנים יחד, מה שכבר גורם ללא מעט צופים לסמן אותם כאחד הזוגות הכי כיפיים ומסקרנים של העונה.

עכשיו נשאר לראות האם הכימיה הזאת תעבוד גם על הרחבה - ולא רק מול המצלמה.