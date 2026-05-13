הצעת ועדת החקירה: קלנר מסביר את שינוי הניסוח שעורר סערה

לאחר שדווח על שינוי בנוסח הצעת החוק להקמת ועדת חקירה "לאומית" ל-7 באוקטובר, מגיש החוק אריאל קלנר הבהיר כי "המילים לא נמחקו במכוון"

שינוי בניסוח להצעת החוק של הקואליציה להקמת ועדת חקירה "לאומית" לאירועי טבח ה-7 באוקטובר עוררה סערה ציבורית, זאת לאחר שנמצא כי חלק מהמילים בהצעה נמחקו. בעקבות הדיון ברשת, יוזם החוק אריאל קלנר הגיב והסביר כי מדובר בטעות ולא בשינוי מכוון.

בנוסח החדש נאמר כי מטרת החוק היא "להביא לחקירת אירועי טבח שמיני עצרת (טבח 7 באוקטובר) ומלחמת התקומה והנסיבות שהובילו אליהם" - כשהמילים "להבטיח כי תתקיים חקירה מלאה, יסודית ובלתי תלויה" נמחקו מההצעה.

בנוסף, בנוסח החדש נקבע כי קביעת הרכב הוועדה תיעשה "באופן שיאפשר מענה מיטבי למחלוקת הציבורית הקשה סביב זהות הגוף הממנה את חברי הוועדה, באופן של מינוי בקונצנזוס או באופן שוויוני בין שני צידי הבית בכנסת".

ח"כ אריאל קלנר באולפן סרוגים

בעקבות הפרסום, קלנר מסר כי "המילים לא נמחקו במכוון. מדובר בטעות סופר כתוצאה מנוסח ששיניתי ושלחתי. הנוסח החדש נועד לדייק את התכלית שהיא לתת מענה למחלוקת הציבורית".

לטענתו, "ברור ואין שאלה בכלל שמדובר בחקירה יסודית, בלתי תלויה ועצמאית. אין שאלה בכלל. כל החוק בצורה שהוא בנוי הוא חוק מאפשר חקירה ומונע טיוח - חוק שנותן אפשרות לכל שני חברים בוועדה לזמן כל אדם לעדות ולפתוח כל אפיק חקירה בפיקוח נציגי משפחות שכולות ובשידור חי"