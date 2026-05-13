תכנית הלימודים לתשפ"ז: תנ"ך, טכנולוגיה וחינוך פיננסי

משרד החינוך מפרסם את "ארגון הלמידה" לשנת תשפ"ז, המגדיר את מבנה הלמידה וכולל מספר חידושים. כל הפרטים

משרד החינוך פרסם הבוקר (רביעי) את מסמך "ארגון הלמידה" לשנת הלימודים תשפ"ז, המגדיר את מבנה הלמידה, שעות ההוראה, מקצועות החובה, התוכניות הפדגוגיות והמשאבים החינוכיים בכלל מערכת החינוך בישראל.

המסמך נועד להעניק למנהלי בתי הספר ולצוותי החינוך מסגרת ברורה לצד מרחב גמישות ניהולית ופדגוגית, מתוך תפיסה הרואה בבית הספר גורם מרכזי בהתאמת הלמידה לצורכי התלמידים, למציאות המשתנה ולאתגרי התקופה.

ארגון הלמידה החדש מבוסס על מספר עקרונות מרכזיים: חיזוק מקצועות הליבה והמצוינות, טיפוח זהות ושורשיות, פיתוח חוסן אישי וקהילתי, הרחבת הלמידה הדיגיטלית ושילוב מושכל של טכנולוגיות מתקדמות ובינה מלאכותית במערכת החינוך.

במרכז המסמך עומד יעד לאומי לחיזוק מקצועות ה־STEM - מדעים, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בהתאם לכך, מקצועות המתמטיקה והמדעים הוגדרו כשעות חובה שבועיות בכלל המערכת, לצד תוספת שעות ייעודיות מתוך סל שעות הטיפוח, במטרה להרחיב את ההזדמנויות למצוינות מדעית וטכנולוגית בקרב כלל תלמידי ישראל.

לצד זאת, משרד החינוך ממשיך להעמיק את תוכנית "שורשי עמי" ואת לימודי התנ"ך והמורשת כחלק מתפיסת החינוך הערכי והזהותי של מערכת החינוך. במסגרת זו, מקצוע התנ"ך ימשיך להילמד כמקצוע דיסציפלינרי בהיקף של שתי שעות שבועיות, לצד הרחבת תוכנית "שבילי מורשת" בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים.

לראשונה: חינוך פיננסי כמקצוע חובה

במסגרת ארגון הלמידה החדש ייכנס לראשונה גם תחום החינוך הפיננסי כמקצוע חובה בכיתות ט', מתוך תפיסה המבקשת להעניק לתלמידים כלים מעשיים להתנהלות כלכלית אחראית בעולם המודרני. בנוסף, יוקדשו שעות ייעודיות ללימודי מדעי כדור הארץ והיקום בחטיבות הביניים.

בהיבט הדיגיטלי, משרד החינוך מגדיר דגש מערכתי על שילוב מושכל ומבוקר של כלי בינה מלאכותית בתהליכי ההוראה, הלמידה וההערכה. כחלק מכך, תחויב המערכת בהתנסות בלמידה דיגיטלית במקצועות הליבה: בהיקף של 30 שעות שנתיות בבתי הספר היסודיים ו־60 שעות שנתיות בחטיבות הביניים והחטיבות העליונות.

בתחום החוסן והשלומות, ימשיך משרד החינוך לחזק את המענים הרגשיים והחברתיים בבתי הספר, נוכח המציאות הביטחונית והחברתית המורכבת. אחד החידושים בארגון הלמידה לתשפ"ז הוא עיגון תוכנית "הכוחות שבדרך" כחלק חובה במערכת החינוך, כחלק מחיזוק תחומי החוסן, השלומות וכישורי החיים של תלמידי ישראל. במסגרת זו ילמדו בין היתר התוכנית "בוחרים בחיים" בכיתות ט' ותוכנית "חברות וזוגיות ללא אלימות" בכיתות י"א.

גם בחטיבה העליונה ממשיך משרד החינוך לקדם את מודל "הבגרות הגמישה", המאפשר לבתי הספר מרחב רחב יותר בבחירת דרכי ההוראה וההערכה, לצד הרחבת שילובם של קורסים אקדמיים ודיגיטליים במסגרת תוכנית "סמסטר ראשון בתיכון".

"ארגון הלמידה החדש מבטא תפיסה ברורה: מערכת החינוך של מדינת ישראל צריכה להכין את תלמידי ישראל גם לעולם המחר וגם לחיים עצמם" אמר שר החינוך יואב קיש. "אנחנו מחזקים את מקצועות הליבה, המדעים והטכנולוגיה, משלבים בינה מלאכותית ולמידה דיגיטלית, ומעמיקים במקביל את החינוך לזהות, לערכים, לשורשים ולחוסן אישי וחברתי. לראשונה, גם לימודי התנ"ך מעוגנים כמקצוע ליבה בכלל מערכת החינוך, כחלק מהתפיסה המחברת בין מצוינות, זהות, אחריות לאומית ומוכנות אמיתית לעתיד".