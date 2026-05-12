תלונה במשטרה: "אל תעברו בשתיקה על ההסתה של שקמה ברסלר"

בעקבות האיום של שקמה ברסלר לפיהם "תהפוך כסא" על המנהלת אם ישירו את השיר "אדון עולם" בבית הספר של בתה, הורי תלמידים מרחבי הארץ הגישו תלונה במשטרה נגדה וקראו לשר החינוך להתערב

בארגון "מאירים", המייצג הורי תלמידים מכל רחבי הארץ הגישו היום (שלישי) תלונה במשטרה נגד שקמה ברסלר בגין הסתה ואיומים. זאת אחרי שסיפרה בראיון שקיימה בכנס של קרן ברל כצנלסון כי בבית הספר בו למדה כילדה בעפולה היו שרים מדי בוקר את השיר "אדון עולם", ואמרה כי "אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר אדון עולם היית הופכת למנהלת את הכסא על הראש".

המכתב הופנה לשר החינוך יואב קיש למזכ"לית הסתדרות המורים יפה בן דוד, בדרישה כי יפעלו למצות את הדין עם ברסלר ויעניקו גב למורים אל מול איומים מסוג זה. בארגון מדגישים כי העובדה שהדברים נאמרו על ידי מי שעומדת בראש תנועת מחאה בעלת רבבות תומכים הופכת את דברי האיומים וההסתה למסוכנים ומשפיעים במיוחד.

"אנו נמצאים בתקופה קשה בה האלימות נגד עובדי הוראה ובתחומי בתי הספר והנוער בכלל שוברת שיאים" נאמר. "רק בשבועות האחרונים הזעזעה המדינה כולה ממקרה הרצח המזעזע של ימנו זלקה ז"ל. בעת הזו יותר מאי פעם, לא ניתן להעלות על הדעת שהסתה ומתן לגיטימציה לאלימות מצד מי שעומדת בראש תנועת מחאה של רבבות תעבור בשתיקה".

עוד הוסיפו וטענו כי "מעבר לפגיעה האפשרית בבטחון של עובדי ההוראה, אם חלילה איום כזה יעבור בשתיקה ולא יטופל, הדבר יגביר את החשש מצד מורים הפועלים בהתאם לערכי החינוך הממלכתי ובהתאם לחוק הנזכר".

מוקדם יותר היום פרסם ראש עיריית עפולה גינוי חריף לדבריה של ברסלר וציין כי בכוונתו לצאת גם השנה עם תלמידים הדתיים והחילונים בעירו לכותל המערבי ולהעניק להם שם את ספר התנ"ך כפי שעשה ב-20 השנים האחרונות.