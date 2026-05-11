שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת ישראל, מגיבה לדיווח לפיו הבחירות ייערכו ב-27.10 ושמושב הקיץ יימשך קצת יותר מחודשיים.
ברסלר שיתפה את הדיווח של דפנה ליאל על תכנית החקיקה של הכנסת במושב הנוכחי, וכתבה: "צריך למנוע מהם לטעת עוד הרס במושב הזה".
דפנה ליאל דיווחה: כי "בנשיאות הכנסת עדכנו שהכנס הזה יסתיים ב-17.7 לקראת הבחירות ב-27.10. זה אומר שיש עוד כחודשיים לסיום הקדנציה ובזמן הזה הקואליציה תנסה להעביר את פיצול וריקון מתוכן של תפקיד היועמ״ש, החוק להחלשת התקשורת, וחוק מח״ש (העברה מהפרקליטות למשרד המשפטים)".
