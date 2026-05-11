שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת ישראל, מגיבה לדיווח על התאריך בו הבחירות יתקיימו

כ"ד אייר התשפ"ו
שקמה ברסלר צילום: תומר ניוברג / פלאש90

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה ואחד הקולות הבולטים נגד ממשלת ישראל, מגיבה לדיווח לפיו הבחירות ייערכו ב-27.10 ושמושב הקיץ יימשך קצת יותר מחודשיים.

ברסלר שיתפה את הדיווח של דפנה ליאל על תכנית החקיקה של הכנסת במושב הנוכחי, וכתבה: "צריך למנוע מהם לטעת עוד הרס במושב הזה".

דפנה ליאל דיווחה: כי "בנשיאות הכנסת עדכנו שהכנס הזה יסתיים ב-17.7 לקראת הבחירות ב-27.10. זה אומר שיש עוד כחודשיים לסיום הקדנציה ובזמן הזה הקואליציה תנסה להעביר את פיצול וריקון מתוכן של תפקיד היועמ״ש, החוק להחלשת התקשורת, וחוק מח״ש (העברה מהפרקליטות למשרד המשפטים)".




שקמה ברסלר בחירות בחירות 2026 דפנה ליאל

