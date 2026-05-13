אהוד ברק מזהיר: "נתניהו כמו חיה במלכודת, סכנה לטוהר הבחירות"

לקראת סתיו של הכרעות פוליטיות, מזהיר אהוד ברק מניסיון ממשי לחבל בתוצאות האמת וטוען כי נתניהו "חיה נואשת שתעשה הכל כדי לנצח". עוד הוסיף ראש הממשלה לשעבר ביקורת נוקבת על המהלכים מול איראן: "נתניהו גרר את טראמפ למלחמה על בסיס משאלות לב"

ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק מזהיר מפני סכנה חסרת תקדים להליך הדמוקרטי בישראל לקראת הבחירות הקרובות בסתיו. בדברים שאמר היום (רביעי) ב103 FM, תיאר ברק את ראש הממשלה בנימין נתניהו כמי שנלחם על הישרדותו הפוליטית בכל מחיר: "אנחנו בבחירות גורליות, ויש איום רציני על טוהר הבחירות. נתניהו נואש, הוא כמו חיה נואשת ומוכשרת במלכודת שיעשה כל דבר שהוא יכול כדי לנצח".

לטענת ברק, חוסר האמון בנתניהו כבר מחלחל בעולם, עם חששות כי שיקולי ההישרדות שלו "טרפדו עסקאות של חטופים והסדר עם לבנון". אולם את עיקר דבריו הקדיש ברק לשלושה תרחישים אפשריים, שלדבריו, באמצעותם עלול נתניהו לשבש את תוצאות הבחירות:

1. "פצצה מתקתקת" ודחיית הבחירות

ברק מתריע כי אם נתניהו ירגיש שהניצחון חומק מבין אצבעותיו ימים ספורים לפני פתיחת הקלפיות, הוא עלול ליזום משבר ביטחוני שיוביל לדחייתן. "אני לא מוציא מכלל אפשרות שאם חמישה ימים לפני הבחירות נתניהו לא בטוח שהוא הולך לנצח, תימצא ידיעה שמשקפת פצצה מתקתקת באיראן ונפתח פרק ג' מול איראן או פרק ה' מול חמאס או אינתיפאדה שלישית ביו"ש", אמר. בתרחיש זה, נתניהו עשוי להכריז על מצב חירום ולדחות את הבחירות בחצי שנה.

2. מתקפת סייבר ו"דיפ פייק":

תרחיש נוסף נוגע למניפולציות ביום הבחירות עצמו, תוך ניצול טכנולוגיית בינה מלאכותית (Deep Fake). ברק צופה "הצפה" של סרטונים מזויפים שלא ניתן להוכיח את אמיתותם בזמן אמת, במטרה לייצר כאוס בקרב המצביעים. למרות שוועדת הבחירות עשויה להורות על הסרתם, הפצתם המהירה תהפוך את האכיפה לבלתי אפשרית.

3. "גבעת הקפיטול" בירושלים:

התרחיש הקיצוני ביותר שמתאר ברק מזכיר את אירועי ה-6 בינואר בארה"ב. "אף אחד לא יצליח לחסום 150 איש שיתפרצו, יהפכו שולחנות, ייקחו כמה חבילות של פתקים ויעמידו בסימן שאלה אם אפשר לבצע ספירה אמיתית", אמר על ספירת הקולות המרכזית בירושלים. לדבריו, בעקבות אירוע כזה נתניהו עלול לטעון כי אי הסדרים אינם מאפשרים את השלמת הספירה, להכריז על מצב חירום, ולמנות ועדה מיוחדת.

ברק לא חוסך ביקורת ממערכות אכיפת החוק, שלטענתו לא יעמדו בפרץ. "במדינה נורמלית, במצב כזה היועצת המשפטית לממשלה הייתה קוראת לראש השב"כ... ולמשטרה. אבל המשטרה לא תעשה את זה, השב"כ לא יעשה את זה, בית המשפט רופס... ואף אחד לא יציית ליועמ"שית". הפתרון היחיד, לדבריו, הוא הצפת התרחישים מראש כדי לייצר הרתעה ציבורית נגד מהלכים אלו.

הביקורת על המלחמה מול איראן

בנוגע למצב הביטחוני והמתיחות מול איראן, תקף ברק בחריפות את מדיניות הממשלה ותיאר אותה כ"רהב מסוכן". הוא הצביע על כך שלמרות כמעט שלוש שנות מלחמה, אף אחת מהמטרות האסטרטגיות לא הושגה: חמאס נותר בעזה, חיזבאללה ממשיך לאתגר, ותוכנית הגרעין האיראנית לא נעצרה.

ברק אף מתח ביקורת על מערכת היחסים מול הממשל האמריקני, כשהוא נשען על דיווחים בתקשורת הזרה לפיהם נתניהו גרר את הנשיא טראמפ למלחמה על בסיס הבטחות שווא שהמשטר האיראני קורס. "נתניהו הציג את התמונה המפתה הזאת שהמשטר ייסדק וייפול", סיכם ברק, והזהיר מההשלכות של מדיניות זו על עתידה הביטחוני של ישראל.