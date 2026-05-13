בג"ץ גופמן: נתניהו דורש להרחיק את היועמ"שית מהתיק

ראש הממשלה דורש שתצהירו של תא"ל ג' יוגש ישירות על ידי הוועדה ולא דרך גלי בהרב-מיארה: "היא תומכת בעמדת העותרים לביטול מינוי גופמן, ויש חשש למראית עין ציבורית שהיא נוגעת בדבר"

במסמך דחוף שהוגש לבית המשפט העליון, מעדכן עורך הדין המייצג את הממשלה כי הפרוטוקולים החסויים של ועדת גרוניס הועברו לידי השופטים. במקביל, הוא דורש שתצהירו של תא"ל ג' יוגש ישירות על ידי הוועדה ולא דרך גלי בהרב-מיארה: "היא תומכת בעמדת העותרים לביטול מינוי גופמן, ויש חשש למראית עין ציבורית שהיא נוגעת בדבר".

הקרב המשפטי סביב אישור מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד ממשיך לייצר עימותים חריפים בין הממשלה לייעוץ המשפטי. בהודעה ובקשה דחופה שהוגשה היום (שלישי) לבג"ץ מטעם הממשלה וראש הממשלה בנימין נתניהו (באמצעות עורך הדין הפרטי, ד"ר הראל ארנון), נחשפת דרישה מפורשת להרחיק את היועצת המשפטית לממשלה מהגשת מסמכים מרכזיים בתיק.

"אנומליה דיונית" וחשש לניגוד עניינים

עיקר הבקשה ממוקד באופן הגשת תצהירו של קצין בכיר, תת-אלוף ג'. התצהיר נועד להשיב לטענות העותרים, שגרסו כי הוועדה הייתה צריכה לזמן את הקצין לעדות טרם אישור המינוי. עו"ד ארנון דורש מבית המשפט לקבוע כי תצהיר זה יוגש רק באמצעות ועדת גרוניס עצמה, ולא דרך נציגי היועצת המשפטית לממשלה.

במסמך מתוארת סיטואציה אותה מכנה ארנון "אנומליה דיונית": מצד אחד, היועמ"שית טוענת שוועדת גרוניס כלל אינה זקוקה לייצוג משפטי כיוון שסיימה את עבודתה כשמסרה את המלצתה לראש הממשלה. מצד שני, המשנה ליועמ"שית קבע בעבר כי הוועדה תיוצג על ידי עו"ד ארנון בעצמו, מתוקף היתר הייצוג הנפרד שקיבל.

אך הנימוק המרכזי והחריף ביותר לעקיפת היועמ"שית נוגע לעמדתה העקרונית נגד הממשלה בתיק זה. עו"ד ארנון כותב במפורש כי מכיוון שעמדתה של בהרב-מיארה "תומכת בעמדת העותרים כי יש לבטל את החלטת המשיב 1 (ראש הממשלה) למנות את האלוף גופמן לראש המוסד", הרי שהגשת התצהיר דרכה מייצרת בעיה קשה. לדבריו, מעורבות הייעוץ המשפטי בהגשת התצהיר מעלה "חשש למראית עין ציבורית שהרי היא נוגעת בדבר".

לסיכום, דורש פרקליטו של נתניהו מבית המשפט להורות כי "דרך המלך" היא הגשת התצהיר באמצעות הוועדה וללא מעורבות היועמ"שית. לחלופין, הוא מבקש שלכל הפחות ייקבע כי התצהיר ינוסח וייחתם בוועדה, ורק יוגש פיזית לבית המשפט על ידי נציגות הייעוץ המשפטי. בשל סד הזמנים הצפוף שהציב בג"ץ, הבקשה הוגשה בטרם התקבלה תגובת שאר הצדדים בתיק.