כוכב רשת נדקר בביתו שבת"א: חשוד נעצר

הגבר, כבן 30, אותר בדירה ברחוב אנג'ל במרכז העיר כשהוא סובל מפציעות חודרות וקשות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול מציל חיים ופינו אותו לבית החולים איכילוב. המשטרה פתחה בחקירה וזמן קצר לאחר מכן עצרה צעיר בחשד למעורבות במעשה

אירוע אלימות חריג במרכז תל אביב: גבר כבן 30, המוכר לציבור הרחב ככוכב רשת, נדקר הלילה (בין שלישי לרביעי) בדירה בעיר ונפצע באורח בינוני. כוחות הצלה ומשטרה רבים הוזעקו לזירה, הנמצאת ברחוב אנג'ל, בעקבות דיווח על אדם שנדקר וזקוק לטיפול רפואי דחוף.

צוותי מגן דוד אדום שהגיעו במהירות למקום מצאו את הפצוע כשהוא בהכרה, אך סובל ממספר פציעות חודרות ומצבו הוגדר תחילה כבינוני ובהמשך כלא יציב. הפראמדיקים של מד"א, עיסא שאהין וידידיה וגשל, יחד עם החובש בנימין אילון הירש שהגיעו לזירה, סיפרו: "ראינו גבר שוכב על הרצפה בבית כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות קשות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים איכילוב כשמצבו לא יציב".

במקביל לפינוי הרפואי לבית החולים, כוחות משטרה שהגיעו לזירה סגרו את האזור, החלו באיסוף ממצאים ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. זמן קצר לאחר מכן, עדכנה המשטרה כי עצרה חשוד, צעיר בשנות ה-20 לחייו. מעורבותו של החשוד באירוע הדקירה והרקע למעשה נמצאים כעת בבדיקה של חוקרי המשטרה.