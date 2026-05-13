הוחזרה מנורת שבעת הקנים

חקירה משותפת של רשות העתיקות והרשויות בארה"ב הובילה להשבת מטבעות עתיקים נדירים לידי מדינת ישראל. על גבי אחד המטבעות מופיע תיאור של דגם מנורת שבעת הקנים

מטבע קדום ונדיר עם תיאור של מנורת שבעת הקנים שעמדה בבית המקדש השני, ומטבע נדיר נוסף מאשקלון - השני מסוגו הידוע בעולם, הוחזרו השבוע (ב') לידי ישראל בטקס רשמי בניו יורק.

זאת, בעקבות מבצע בין-לאומי מורכב של מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות בשיתוף עם סוכני ההומלנד סקיוריטי ואנשי היחידה המיוחדת לפיקוח על הברחת עתיקות לארה"ב במשרד התובע הכללי בניו יורק.

המטבעות שהוברחו מהמדינה

המטבעות נטבעו בעת העתיקה בארץ ישראל, נתלשו מאדמתם בשוד עתיקות, והוברחו מהמדינה. לאחר מכן, הועמדו המטבעות למכירה בבתי מכירות בארה"ב לכל המרבה במחיר.

מידע מודיעיני שהעבירו לאחרונה מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות לידי הרשויות בארה"ב, הוביל לפתיחת חקירה כנגד בתי המכירות והמוכרים עצמם. מספר פעולות חקירה בשיתוף פעולה מהיר, הובילו לביסוס תשתית ראייתית כנגד החשודים, ובסופן חולטו המטבעות לטובת מדינת ישראל.

אחד מהמטבעות, הינו מטבע עשוי ברונזה אשר נטבע במהלך שלטונו של המלך החשמונאי האחרון מתתיהו אנטיגונוס, אשר שלט בין השנים 40 – 37 לפנה"ס בירושלים. בצידו האחד של המטבע מופיע דגם מנורת שבעת הקנים - וזהו אחד המופעים האמנותיים הקדומים ביותר של המנורה.

מטבע יהודי יחיד

למעשה מדובר במטבע היהודי היחיד אשר עליו מופיע תיאור מנורת שבעת הקנים מבית המקדש. מצידו השני של המטבע מופיע תיאור של שולחן לחם הפנים, סמל יהודי נוסף המתאר את אחד מכלי בית המקדש. בחירתו של המלך מתתיהו אנטיגונוס להציג על גבי המטבע סמלים יהודיים מובהקים נבעה, כנראה, מרצונו לזכות בתמיכת העם היהודי, שכן בשנים אלו נאבק על השליטה בארץ ישראל עם המלך הורדוס, אשר נתמך בידי הרומאים. עקב נדירותו, ובעיקר בשל הסימליות שלו, כמטבע האחרון של העצמאות החשמונאית והיותו סמל מדינת ישראל, הוגדר המטבע כפריט בעל ערך לאומי האסור בייצוא.

המטבע השני שהוחזר אתמול לידי מדינת ישראל הינו מטבע טטרדרכמה עשוי כסף מהתקופה הפרסית, שהוטבע במטבעת העיר אשקלון. זהו אחד המטבעות העתיקים הנדירים ביותר שהוטבעו בארץ ישראל, וכמותו ידוע רק עוד מטבע אחד נוסף. עיצוב המטבע שואב השראה מהטטרדרכמה האתונאית - המטבע החזק והנפוץ ביותר במרחב באותו הזמן. מצידו האחד של המטבע מוטבעים פניה של האלה אתנה כשהיא עטויה קסדה, ומצידו השני מופיע ינשוף פורש כנפיים. בפינה הימנית העליונה של צד זה, מופיעות האותיות אלף ונון בכתב פיניקי - קיצור לשם מטבעת העיר אשקלון. מטבע זה אסור אף הוא לייצוא ממדינת ישראל בשל נדירותו.

לדברי אילן חדד, המפקח על המסחר בעתיקות ביחידה למניעת שוד של רשות העתיקות: "המסחר הבלתי חוקי בעתיקות הוא תופעה בינלאומית עגומה, שמהווה קטר כלכלי לתופעת שוד העתיקות והפגיעה בנכסי מורשת תרבותית. בעבור בצע כסף, העתיקות ממדינת ישראל נעקרות מהאדמה אחרי אלפי שנים, מוברחות ונמכרות בחו"ל. מפקחי היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות נאבקים בתופעה בכל רבדיה וזאת על מנת לשמור ולהגן על המורשת ועל נכסיה העתיקים של מדינת ישראל.

לדברי ד"ר איתן קליין, סגן מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות אשר ייצג את המדינה בטקס השבת העתיקות : "הסחר הבלתי חוקי בעתיקות שדודות הוא תופעה בינלאומית נרחבת, שמחייבת שיתוף פעולה בין מדינות וגורמי אכיפה ברחבי העולם.

רשות העתיקות נמצאת בחזית המאבק להגנה ושמירה על נכסי המורשת התרבותית הייחודיים של מדינת ישראל, ומנהלת שיתופי פעולה בינלאומיים נרחבים בתחום הזה ברחבי העולם. שיתוף הפעולה עם ידידנו בארה"ב הוא יוצא דופן בהיקפו ובאיכותו, והוא זה שאיפשר את ההצלחה הזו, והצלחות רבות נוספות במאבק כנגד הסחר הבלתי חוקי בעתיקות".