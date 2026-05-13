טראמפ בדרך לסין: "תהיה שיחה ארוכה על איראן"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המריא לסין לקראת פגישתו עם הנשיא שי ג'ינפינג, כשציין כי "תהיה שיחה ארוכה" על הסוגיה האיראנית - אך הבהיר כי "אנחנו לא צריכים את העזרה של סין במלחמה מול איראן, כי אנחנו ננצח"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ המריא הלילה (רביעי) לביקור מדיני בבייג'ינג, שם ייפגש עם נשיא סין שי ג'ינפינג. לפני המראתו טראמפ אמר כי "תהיה שיחה ארוכה" על הסוגיה האיראנית.

"איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני - והיא לא תחזיק" הבהיר טראמפ. "הצי שלהם הושמד, חיל האוויר שלהם הושמד. מערכות הנ"מ והמכ"מים שלהם הושמדו. ההנהגה שלהם הושמדה. הכול הושמד".

לטענת טראמפ, "אנחנו לא צריכים את העזרה של סין במלחמה מול איראן, כי אנחנו ננצח - או בדרכי שלום, או בדרך אחרת. בכל מקרה, זה יסתדר טוב מאוד. איראן לא תקבל נשק גרעיני, והם יודעים את זה. יש לנו את איראן תחת שליטה - או שנעשה עסקה, או שהם יושמדו".

כשנשאל על הקשר עם סין מול איראן, טראמפ ציין כי ישוחח עם הנשיא ג'ינפינג על הנושא - אך ציין כי "הוא היה יחסית טוב בעניין הזה.סין מקבלים הרבה מהנפט שלהם מהאזור הזה (של איראן), אבל לא היו בעיות עד כה. הוא חבר שלי, ואנחנו מסתדרים".