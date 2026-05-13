“פטיש כבד”: כך מתכננים בארה״ב את השלב הבא מול איראן

הערכות מודיעין חדשות קובעות: איראן הצליחה לשקם את רוב מערך הטילים שלה. במקביל, בארצות הברית מתכוננים לשלב החדש במלחמה

על רקע המתיחות המתמשכת בין ארצות הברית לאיראן, ברשת NBC דווח אמש (שלישי) כי בצבא האמריקני בוחנים אפשרות לשנות באופן רשמי את שם המערכה מול טהרן, אם הנשיא דונלד טראמפ יחליט לחדש את הלחימה הרחבה.

לפי הדיווח, שמתבסס על שני גורמים אמריקנים בכירים, נשקל מעבר מהשם הנוכחי של המבצע “זעם אפי”, לשם החדש: “פטיש כבד”. בממשל רואים במהלך לא רק שינוי תדמיתי, אלא גם צעד שעשוי לשמש בסיס משפטי וטקטי לפתיחה מחודשת של הלחימה.

עוד נטען כי שינוי שם המבצע עשוי לאפשר לטראמפ לטעון שמדובר במערכה חדשה ונפרדת, ובכך “לאפס” מחדש את מגבלת 60 הימים המחייבת אישור של הקונגרס להמשך פעולה צבאית ממושכת.

בארצות הברית ציינו כי השם החדש מזכיר את “פטיש חצות” שם התקיפה האמריקנית נגד מטרות איראניות שבוצעה בשנה שעברה.

במקביל, ב״ניו יורק טיימס״ דווח הלילה כי הערכות מודיעין אמריקניות עדכניות מצביעות על התאוששות משמעותית של מערך הטילים האיראני, חרף הפגיעות שספג במהלך העימותים האחרונים.

לפי ההערכות, איראן הצליחה להחזיר לפעילות את מרבית מתקני הטילים והמשגרים שלה, כולל אתרים תת־קרקעיים לאורך מצר הורמוז. גורמים המעורים בפרטים טענו כי מתוך 33 אתרי טילים באזור, כ־30 כבר חזרו לתפקוד חלקי או מלא.

עוד עולה מהדיווחים כי איראן שמרה בידה חלק גדול ממערך המשגרים הניידים וממלאי הטילים שהיה ברשותה ערב הלחימה. לפי הערכות המודיעין, כ־70% מהמשגרים הניידים עדיין זמינים לשימוש, לצד רוב מאגר הטילים האסטרטגיים.

בדיווח נטען עוד כי בטהרן פועלים בשבועות האחרונים לחלץ טילים ואמצעי לחימה שנקברו מתחת לקרקע בעקבות התקיפות האמריקניות, תוך שימוש באמצעי הנדסה ושיקום מתקדמים.

ב״ניו יורק טיימס״ ציינו כי ההערכות החדשות מעלות סימני שאלה לגבי מידת הפגיעה שהצליחו ארצות הברית ובעלות בריתה להסב לתשתיות הטילים של איראן.

לפי הדיווח, גורמי מודיעין סבורים כי בוושינגטון העריכו בחסר את יכולת ההתאוששות של המשטר האיראני ואת עמידות המערכים התת־קרקעיים שלו.