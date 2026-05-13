סמוטריץ׳ ודגן בשחרית בקבר יוסף: להחזיר נוכחות יהודית קבועה

מאות אנשים התפללו הבוקר (רביעי) תפילת שחרית במתחם קבר יוסף שבשכם לרגל ספירת יסוד שביסוד, כחלק מהעמקת הנוכחות היהודית במקום, ולאחר החלטת שר הביטחון ישראל כ״ץ לאשר את קיום התפילה לאור יום.

במהלך הלילה נכנסו למתחם הקבר כ-5000 מתפללים, ומדובר בפעם הראשונה מאז נעזב המקום בה שורת הסעות של מתפללים נכנסה לשכם לאור יום, כשלאחר מכן התקיימה תפילת שחרית במקום.

לאורך הלילה פעל במקום בית מדרש של לומדים מישיבת רועה ישראל בקבר יוסף, כאשר ראש הישיבה ורב היישוב יצהר הרב דוד דודקביץ' הגיע עם הישיבה לתפילת ותיקין.

את הכניסה הוביל ראש מועצת שומרון, יוסי דגן, והשתתפו בה שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ח״כ צבי סוכות, ראשי ישיבת עוד יוסף חי הרב יצחק שפירא והרב יוסף אליצור ותלמידי הישיבה, רבנים ואישי ציבור.

התפילה התקיימה לאחר שלאורך הלילה נכנסו מאות מתפללים למתחם קבר יוסף, כחלק מהכניסות הקבועות שמקיימת מועצה אזורית שומרון מדי חודש בסיוע מתנדבי מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים של מועצה אזורית שומרון ובליווי ובאישור צה"ל.

נזכיר כי לפני חמישה חודשים התקיימה לראשונה תפילת שחרית במקום, מאז האינתיפדה ונטישת המקום על ידי מדינת ישראל.

הכניסה לקבר יוסף לאור יום מגיעה על רקע תוכנית רחבה וסדורה שמובילים ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן וחבר הכנסת צבי סוכות יחד עם הרב דודו בן נתן אביו של החייל שובאל בן נתן הי"ד שנפל בקרב בדרום לבנון והיה פעיל לחזרה לקבר יוסף.

התוכנית גובשה יחד עם גורמים נוספים והיא מבוססת על צעדים מדורגים שנועדו להשיב את הנוכחות היהודית למקום הקדוש באופן קבוע, ולהחזרת ישיבת עוד יוסף חי למתחם הקבר.

המאבק לחזרה מלאה לקבר יוסף, כולל פעילות הסברה הן לציבור הרחב והן לחברי ממשלה וחברי הכנסת. בין המתפללים הרבים היו גם רבני ותלמידי ישיבת עוד יוסף חי שפונתה מהמקום, וממקומת זמנית בישוב יצהר, עד שיורשו לשוב ולאייש את המקום מחדש.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ׳ אמר: "הנוכחות שלנו כאן בקבר יוסף, לאור יום, היא הצהרה ברורה: עם ישראל חוזר הביתה לכל מרחבי ארצו. קבר יוסף הוא עדות חיה לקשר הבלתי ניתן לניתוק בין עם ישראל לאדמתו.

התפילה הזו היא שלב נוסף בתיקון היסטורי ובביסוס האחיזה שלנו בשומרון. אנחנו פועלים ונמשיך לפעול כדי שהנוכחות היהודית כאן תהפוך לקבוע, ואני קורא לשר הביטחון ולראש הממשלה לאשר נוכחות יהודית קבועה בקבר יוסף. זו התשובה הציונית ההולמת ביותר לאויבינו - העמקת השורשים בארצנו".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן אמר: ״זהו בוקר היסטורי של מעבר שלב נוסף לקראת חזרה מלאה של מדינת ישראל למתחת הקדוש הזה של ציון יוסף הצדיק. אני מבקש לשלוח ברכת חזק ואמץ לשר הביטחון ישראל כץ, שאישר את ההחלטה להתחיל תפילות בקבר יוסף ביום. אני מודה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, לח"כ צבי סוכות ולמשפחת בן נתן היקרה על השותפות בתוכנית האסטרטגית להשבת הריבונות לקבר יוסף״.

דגן הוסיף: ״אני מבקש להודות מקרב לב למפקד אוגדת איו״ש תא״ל קובי הלר, מח"ט שומרון אל״מ אריאל גונן, מפקד מג״ב איו״ש תת ניצב ניסו גואטה, ולמפקדים וללוחמים הגיבורים שאבטחו את הכניסה במסירות. אין עם שיכול לגעת בשורשיו כמו העם היהודי שיכול לגעת בציונו של יוסף הצדיק. המצב הנוכחי לא יכול להימשך. המטרה שלנו ברורה - חזרה מלאה וקבועה של ישיבת 'עוד יוסף חי' למקומה הטבעי, ושדגל ישראל יתנוסס מעל קבר יוסף״.

ח״כ צבי סוכות (הציונות הדתית), שהוביל בכנסת במהלך הקדנציה שורה של פעולות ומיזמים לחזרה לקבר יוסף, ובין היתר הקים ועומד בראש שדולת קבר יוסף, החתים למעלה מ-70 חברי כנסת בדרישה לחזור לקבר יוסף ופועל לחזור באורח קבוע של ישיבת "עוד יוסף חי" למתחם, השתתף גם הוא בכניסה.

ח"כ סוכות קרא לתקן את עוול נטישת הקבר ולהחזיר את הנוכחות היהודית הקבועה שהיתה בקבר. "מדובר עבורי בסגירת מעגל מרגשת עבורי ועבור משפחתי. הלל דוד שקרוי על שם סבו הרב הלל ליברמן הי"ד שנרצח במסירות נפש על קבר יוסף, חוגג דווקא כאן את החלאקה שלו. מכאן אנו שולחים דרישה אחת: להחזיר את הנוכחות היהודית וישיבת "עוד יוסף חי".

הרב יצחק שפירא, ראש ישיבת 'עוד יוסף חי', מסר: "יום היסוד שביסוד, יומו של יוסף הצדיק – הוא יום כריתת ברית התורה בשכם. ברית התורה היא הכנה למתן תורה שאותו נחגוג עוד מעט בחג השבועות. אנחנו מקוים לחזור ולהיות באופן קבוע בקבר יוסף, ולא להפקיר את עיר הברית ואת המקום בו כרתנו ברית בכניסת אבותינו לארץ ישראל".

הרב יוסף אליצור מ'עוד יוסף חי' אמר: "הקשר עם יוסף הצדיק צריך להתחזק, ומכוחו נזכה לברכת יוסף הצדיק – איש מצליח! – בכל התחומים של עם ישראל. תודה לראש המועצה, לחבר הכנסת צבי סוכות (וגם מזל טוב לבן היקר בן השלש!), לרב בן נתן, ולכל הפועלים לחזרת הישיבה באופן קבוע לקבר יוסף הצדיק״.