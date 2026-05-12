סקר מנדטים: אחרי פירוק גוש הימין, מכה קשה נוספת לנתניהו

סקר מנדטים ראשון אחרי ההודעה על פירוק גוש הימין, מעלה כי נתניהו בצרות. וכמה שווה מפלגת איזנקוט - ליברמן?

הטלטלה הפוליטית והמשבר המחריף בקואליציה נותנים את אותותיהם בסקר מנדטים חדש שפורסם הערב (שלישי) במהדורת "כאן חדשות". מהנתונים עולה כי גוש נתניהו ממשיך במגמת היחלשות, בעוד מפת המפלגות באופוזיציה משנה את פניה.

מפלגת הליכוד מאבדת מנדט אחד ביחס לסקר הקודם ועומדת על 26 מנדטים. מנגד, מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ממשיכה להתחזק, עולה במנדט ועומדת כעת על 25 מנדטים – מרחק נגיעה בלבד מהפיכה למפלגה הגדולה בישראל.

מפת המנדטים המלאה

על פי נתוני הסקר, כך נראית תמונת המצב (בסוגריים: נתוני הסקר הקודם):

הליכוד: 26 (27)

ביחד (בנט): 25 (24)

ישר! (איזנקוט): 15 (15)

הדמוקרטים (גולן): 10 (11)

עוצמה יהודית: 9 (9)

ש"ס: 9 (9)

ישראל ביתנו: 9 (8)

יהדות התורה: 7 (7)

חד"ש-תע"ל: 5 (5)

רע"מ: 5 (5)

תמונת הגושים: מבוי סתום?

גוש נתניהו המקורי, הכולל את המפלגות החרדיות וסיעות הימין, מחזיק ב-51 מנדטים בלבד – נתון שאינו מאפשר הקמת ממשלה. מנגד, גוש מתנגדי נתניהו מחזיק ברוב מרשים של 69 מנדטים, אולם ללא תמיכת המפלגות הערביות, עומד הגוש על 59 מנדטים בלבד – מה שמרמז על קושי בייצוב ממשלה גם בצד השני של המתרס.

בתוך גוש האופוזיציה נרשמה תזוזה פנימית, כאשר מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן נחלשה במנדט לטובת אביגדור ליברמן ו"ישראל ביתנו".

תרחיש האיחוד: הפיצוץ של ליברמן ואיזנקוט

הסקר בחן גם אפשרות של איחוד כוחות בין "ישראל ביתנו" של ליברמן לבין מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט. על פי התרחיש הזה, ריצה משותפת תזניק את הרשימה המאוחדת ל-25 מנדטים, ותהפוך אותה למפלגה השנייה בגודלה בכנסת, מיד אחרי הליכוד.

איחוד כזה צפוי לבוא בעיקר על חשבון נפתלי בנט, שמפלגת "ביחד" שלו תאבד שני מנדטים במקרה של חיבור בין ליברמן לאיזנקוט.