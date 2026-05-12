בתום דרמה בטדי: הפועל באר שבע נשארה במקום הראשון

ירדן שועה הבקיע בדקה ה-77 שער אדיר והעלה את בית"ר למקום הראשון, אבל 4 דקות לאחר מכן קנגאווה השווה והחזיר את ההובלה בטבלה להפועל באר שבע

משחק העונה הבטיח וקיים. בית"ר ירושלים שהודחה מהמקום הראשון בשבוע שעבר אירחה את הפועל באר שבע שמובילה עליה בשתי נקודות למשחק שיכול לקבוע את זהות האלופה.

פתיחת המשחק לוותה בשלל פציעות, בעיקר לאור עומס המשחקים שנוצר בגלל מבצע 'שאגת הארי'. כבר בדקה הראשונה יצא קפטן הפועל באר שבע לופס בעקבות מתיחה.

המחצית הראשונה הסתיימה בתיקו אפס ובמחצית השנייה הלחץ של בית"ר עשה את שלו. ירדן שועה קיבל כדור מ-18 מטרים, הקפיץ לעצמו ובעט לפינה של מרציאנו. 1:0 שמעלה את בית"ר לראש הטבלה.

האוהדים ביציע בטדי הספיקו לחלום על אליפות במשך 3 דקות, עד שערבוביה ברחבה של בית"ר, וזריזות של קנגאווה שהספיק לבעוט את הכדור ולמצוא את הרשת ולהשתיק את האיצטדיון.

כעת בטבלה הפועל באר שבע עם 73 נקודות והפרש שערים של (+40) עוקפת את בית"ר עם 71 נקודות ו-37 ביתרון השערים.

עוד 3 מחזורים נותרו לעונה, וכעת הכדור ברגליים של האדומים מהדרום, שאם לא ימעדו יזכו באליפות.