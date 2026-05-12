מאות ילדים ובני נוער צעדו בלב תל אביב לחגוג את יום ירושלים

גם בתל אביב חוגגים את יום ירושלים, ביוזמת העירייה צעדו מאות ילדים וחניכי תנועות הנוער 'בני עקיבא' ו'עזרא' בצעדה לכבוד איחוד העיר. בין החוגגים גם רבה החדש של העיר - הרב זבדיה כהן

גם בתל אביב חוגגים את יום ירושלים. המחלקה לתרבות תורנית בעירייה יזמה צעדה של ילדים ובני נוער לאורך רחוב אבן גבירול.

צעדת יום ירושלים בתל אביב

בצעדה השתתפו מאות אנשים ובהם ילדים, חניכי תנועות הנוער 'עזרא' ו'בני עקיבא' ובני משפחותיהם.

הצעדה יצאה מרחבת כיכר הבימה, לאורך רחוב אבן גבירול והסתיימה בבית הספר צייטלין שם נהנו המשתתפים מהופעה והרקדה המונית של הזמר אלישע בירנבאום לצד מתחמי פעילות ותחנות משחק לילדים.

הרב הראשי הנבחר לתל אביב, הרב זבדיה כהן, הגיע לברך את הקהל וזכה לקבלת פנים חמה מהנוכחים. בדבריו הדגיש הרב את חשיבות האחדות והחיבור בין חלקי העם, ברוח ירושלים המחוברת לה יחדיו.

הרב זבדיה הכהן נושא דברים צילום: ליאור חיים ברקוביץ'

צעדת יום ירושלים בתל אביב צילום: ליאור חיים ברקוביץ'

האירוע נערך ביוזמת סגן ראש העירייה חיים גורן ובמעמד יו"ר המועצה הדתית אלדד מזרחי ובסיוע הרשות לזהות יהודית. הפיק את האירוע רועי סולימן, עוזרו של גורן ואחראי תחום קהילות העיר, שציין את שיתוף הפעולה המבורך בין תנועות הנוער לקהילות המקומיות בעיר.

סגן ראש העירייה, חיים גורן: "הנוכחות המרשימה של מאות צועדים לכבודה של ירושלים בלב העיר תל אביב-יפו, מעידה על ההחיבור העמוק בין שתי הערים החשובות בישראל וזהו תפקידנו - להביא את החיבור והאחדות הזו לידי ביטוי.

היה מרגש לראות את ההיענות המדהימה של התושבים והנוער. זכינו לראות פסיפס מרהיב של משפחות וצעירים שבאו לשמוח יחד. נמשיך לייצר אירועי תוכן איכותיים שמביאים את הרוח הקהילתית והזהות היהודית לכל פינה בעיר".