עמית סגל בתגובה ראשונה לדרמה הפוליטית

הדרמה הפוליטית מגיעה לנקודת רתיחה: הפרשן עמית סגל (חדשות 12) מעדכן כי ב-20 במאי צפויה לעלות להצבעה טרומית ההצעה לפיזור הכנסת ה-26. המהלך מגיע על רקע המשבר המחריף עם המפלגות החרדיות והצהרתם הדרמטית כי "אין יותר גוש".

בניתוח שפרסם, מעלה סגל את השאלה המרכזית המעסיקה את המערכת הפוליטית: האם ראש הממשלה בנימין נתניהו מסוגל למסמס את המהלך ולדחות את הקץ?

התמרון של נתניהו: למשוך זמן בחקיקה

לדברי סגל, היכולת הטכנית של הקואליציה לעכב את פיזור הכנסת קיימת. "האם נתניהו יכול למשוך את הזמן חודשיים בחקיקה? חד משמעית כן", קובע סגל. עם זאת, המכשול העיקרי אינו רק טכני אלא מהותי – מערכת היחסים עם השותפות הטבעיות לשעבר.

"האם הוא רוצה להרגיז את החרדים אף שהבהירו שאין גוש יותר? לא בטוח", מוסיף סגל. המתח מול המגזר החרדי סביב סוגיית הגיוס והתקציבים הגיע לשיא שבו נתניהו מתקשה לתמרן כפי שעשה בעבר.

הנעלם הגדול: החזית הביטחונית

כמו בכל צומת הכרעה פוליטי בישראל, גם הפעם המצב הביטחוני עשוי להיות זה שיכריע את הכף. סגל מעריך כי המפתח לשרידות הממשלה בשבועות הקרובים טמון בהתפתחויות בשטח.

"כרגיל, השאלה היא מה יקרה בחזית הביטחונית בשבועות הקרובים ואם זה מה שיאפשר לנתניהו להרוויח את הזמן", מסכם סגל. התלקחות ביטחונית או שינוי משמעותי במערכה עשויים להוביל להקפאת המהלכים הפוליטיים ולדחיית הבחירות, אך נכון לעכשיו, ה-20 במאי מסומן כתאריך שיכול להוציא לדרך את סופה של הממשלה הנוכחית.