עופר וינטר תופס צד בפרשת ראש המוסד

תת-אלוף (מיל') עופר וינטר, פרסם היום (שלישי) סרטון תקיף שבו הוא יוצא נגד העתירה המעכבת את מינויו של האלוף רומן גופמן לראשות המוסד. וינטר, שמביע דאגה עמוקה מהתערבות בית המשפט בנושאים ביטחוניים רגישים, טוען כי המהלך פוגע פגיעה אנושה בביטחון ישראל.

"כשזה נוגע לביטחון ישראל, אסור לשתוק יותר", פתח וינטר את דבריו. "העתירה נגד המינוי של האלוף רומן לראש המוסד, אחרי שראש הממשלה החליט ואחרי שוועדת גרוניס כבר אישרה את המינוי – העתירה הזאת בזויה בעיניי".

"היה צריך לדחות את העתירה על הסף"

וינטר סבור כי בית המשפט חרג מסמכותו בכך שהסכים לדון בעתירה מלכתחילה. לדבריו, על השופטים היה להשיב למותרים כי "אנחנו לא מוסמכים לדון בעניין", שכן הסמכות הבלעדית למינוי ראש מוסד נתונה לראש הממשלה, בעוד לוועדת גרוניס הסמכות לאשר או לפסול – וזו כבר נתנה את אישורה.

"בנקודה הזאת, כל שיקול אחר או כל טענה אחרת לא רלוונטיים יותר", הדגיש וינטר. "המשך העיכוב של המינוי פוגע בביטחון מדינת ישראל, והוא פוגע לא פחות באמון שעוד נותר לציבור בבית המשפט".

"אתם מביאים אסון"

במסר ישיר לשופטי בג"ץ, וינטר לא חסך בביקורת והזהיר מפני השלכות ההתערבות השיפוטית בדרג הביצועי-ביטחוני: "אני אומר לבית המשפט: צריך לדעת איפה לא להתערב. אתם מביאים על כולנו אסון. לא הכל שפיט".

דבריו של וינטר מגיעים על רקע מתיחות גוברת בין הדרג המדיני למערכת המשפט בנוגע למינויים בכירים בתקופת מלחמה, ומשקפים ביקורת רחבה הנשמעת בחוגי הימין על מה שנתפס כ"אקטיביזם שיפוטי" הפוגע ביכולת המשילות ובביטחון השוטף.