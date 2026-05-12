אל תתקרבו: זה היום בו צפויה קטסטרופה בכבישים

רצף של ימים פקוקים צפויים לנהגי ישראל כשהשיא צפוי להגיע בקרוב. כל הפרטים

חודש יוני הקרוב מסתמן כחודש העמוס והמבוקש ביותר עבור חובבי המוזיקה בישראל, אך נראה שעבור הנהגים מדובר בבשורה פחות משמחת. סדרת הופעות ענק של גדולי האמנים צפויה ליצור עומסי תנועה חריגים באזור המרכז, עד כדי אזהרות מפורשות: "היום בו לא יהיה כדאי להתקרב לתל אביב".

על פי הדיווח באתר 'מאקו', אייל גולן כבר סגר את אצטדיון בלומפילד להופעת ענק בתאריך ה-11 ביוני. במקביל, גורמים בתעשייה מוסרים כי עומר אדם בוחן את אותו התאריך בדיוק להופעה משלו באצטדיון רמת גן. אם לא די בכך, גם הזמר בן צור שם עין על התאריך המבוקש ומתכנן הופעה באצטדיון בפתח תקווה.

הצטלבות של כוכבים

התאריך ה-11 ביוני הוא רק יריית הפתיחה. שבוע לאחר מכן, ב-18 ביוני, צפוי יום עמוס נוסף של הצטלבויות בין אמני ענק: אביב גפן, אייל גולן ואושר כהן צפויים להופיע במקביל במוקדים שונים.

הריכוז יוצא הדופן של הופעות ענק באותו ערב ובאזורים גאוגרפיים סמוכים צפוי להוביל לסגירת צירים ולפקקי ענק בכל רחבי גוש דן. למעריצים המבטיחים את מקומם באצטדיונים נותר רק לקוות שההגעה תהיה חלקה, ולשאר הציבור – מומלץ לתכנן מסלולים עוקפים.