הדסה בן ארי בפוסט חשוף: "הוא לא דיבר אליי מאז"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, שיתפה את עוקביה בפוסט חשוף: "אני אומרת לו; אני נשרפת עליך"

הסופרת והיוצרת הדסה בן ארי, שיתפה היום (שלישי) את עוקביה בסטורי אישי וחשוף במיוחד, שבו תיארה את המפגש המכונן שלה עם תורתו של רבי נחמן מברסלב ואת ההשפעה של חסידות ברסלב על חייה.

"אני זוכרת איך רבי נחמן הדליק אותי", כתבה בן ארי. "החזקתי ליקוטי מוהר"ן, הם החזיקו בי. לפתו אותי ולא הבנתי כלום, לא הבנתי כלום והבנתי הכל".

"לבשתי קליפות שבע עשרה שנים"

בפוסט תיארה בן ארי תהליך ארוך של התפרקות מחסומים פנימיים. "לבשתי שבע עשרה שנים, לבשתי קליפות. רבי נחמן חדר את השריון שלי, והוא לא אמר לי כלום ואמר לי הכל".

בן ארי שחזרה רגע אינטימי של לימוד משותף: "ישבתי עם חבר שאיבד כיוון, למדנו תורה רפ"ב. העיניים שלנו התמלאו דמעות. באותו רגע ידענו שרבי נחמן גאל אותנו מהכלום, מהשיעמום, מהבטלה. הוא לא דיבר אליי מאז".

"מתפללת על החיים שלי"

הדסה שיתפה גם בהנהגותיה הרוחניות ביומיום, המושפעות מהחיבור לצדיק: "אני אומרת תיקון הכללי בכל יום, מדליקה נרות בשמן זית. מתפללת על החיים שלי, גם בלי שתתגלה אלי".

את הפוסט המרגש חתמה בפנייה ישירה: "אני אומרת לו: אני נשרפת עליך, רק תביא לי שוב דמעות בעיניים". את הסטורי פרסמה בן ארי כחלק מהכנה לשיעור השבועי שהיא מעבירה בימי חמישי, שהפעם יוקדש ללימוד מגילת רות לקראת חג השבועות