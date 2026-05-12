הפחד בימין מבחירות: ינון מגל במסר לנתניהו

"ניסיתי בכל כוחי למנוע את זה, עכשיו יש כמה ימים”, כתב מגל על רקע משבר חוק הגיוס, והזהיר מהאפשרות שהשלטון יעבור לידי השמאל

על רקע המשבר המחריף בקואליציה סביב חוק הגיוס והאיומים מצד המפלגות החרדיות ללכת לבחירות, איש התקשורת ינון מגל פרסם היום (שלישי) ציוץ חריג שבו קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להתערב באופן מיידי כדי למנוע את פירוק הממשלה.

“אם למישהו באופוזיציה היה שכל הם היו מגישים כבר השבוע את ההצעה לפיזור הכנסת ומחר הכנסת הייתה מתפזרת”, כתב מגל בפתח דבריו, כשהוא מתייחס לאפשרות של הקדמת הבחירות בעקבות המשבר הפוליטי.

לדבריו, עדיין נותר חלון זמן קצר לפתרון המשבר: “עכשיו יש כמה ימים... אני מתפלל שנתניהו יבין את האירוע, שייכנס בכל הכוח לעניין ויעביר את חוק הגיוס”.

מגל הוסיף: “אני מכל מקום ניסיתי בכל כוחותיי למנוע את פירוק הגוש ואת הסכנה בהפלת השלטון לידי השמאל”.

בסיום דבריו תקף למעשה את ההתנהלות מול המפלגות החרדיות וטען כי יש לכבד את ההתחייבויות שניתנו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים: “נראה לי שלימין מגיע שנכבד ההסכמים שחתמנו בינינו”.

הציוץ של מגל מגיע בשעה שהמתיחות בין הליכוד לסיעות החרדיות נמצאת בשיאה, על רקע הטענות כי הממשלה אינה מקדמת את חוק הגיוס בהתאם להבנות שהושגו עם הקמת הקואליציה.

במערכת הפוליטית מעריכים כי הימים הקרובים יהיו קריטיים לעתיד הממשלה ולשאלת הקדמת הבחירות.