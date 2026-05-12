רביב דרוקר בתגובה ראשונה לסערה סביבו

עיתונאי חדשות 13 רביב דרוקר, מגיש התוכנית "המקור", השיב היום (שלישי) בפוסט מפורט למתקפה של הזמרת שי-לי עטרי נגדו. הסערה התעוררה לאחר שנחשף כי החשוד באונס של עטרי ושל נעמה שחר – ששמו צפוי להיחשף ביום ראשון הקרוב – התראיין לתוכנית התחקירים שתשודר בקרוב.

"כן, אנחנו עושים תחקיר על התלונות של שי-לי עטרי ונעמה שחר. כן, אנחנו מראיינים לצורך התחקיר את החשוד בפגיעה בהן", אישר דרוקר. "ראיון – בעיניי – הוא לא פרס למרואיין. למעשה, בכל תחקיר אנחנו מנסים להגיע לכל הצדדים ולקבל את כל הגרסאות כדי לנסות לחלץ את האמת העובדתית".

"גם חיים אתגר ניסה לעשות את אותו הדבר"

דרוקר הזכיר כי בעבר שודרו ב"המקור" סרטים על פגיעות מין בתוך המשפחה שכללו את גרסאות הפוגעים (אבות, דודים ואחים), וטען כי איש לא ראה בכך "מתנה". הוא אף הפנה חיץ לעבר התחקיר שנעשה בתוכנית "חשיפה" בערוץ 12: "שי-לי עטרי, בכתבה אצל חיים אתגר, ניסתה לעשות בדיוק את אותו הדבר. הם זימנו את החשוד לדירה ואז אתגר נכנס עם המצלמה. אם הוא היה עונה לשאלות, זה היה מבורך? רק בגלל שזה בראיון מסודר זה מגונה?".

הוא הוסיף ותהה: "האם עיתונאי יכול לעשות תחקיר על הסיפור הזה ולא לראיין את החשוד המרכזי שמוכן לענות על שאלות? האם אני יכול לוותר על האפשרות להציב לו את כל השאלות הקשות שעולות מהעדויות המחרידות?".

"הוא מוגדר כחף מפשע, אין עניין ציבורי לשמוע אותו?"

דרוקר הדגיש כי החשוד טרם הואשם בדבר, וציין כי גם אם היה מורשע, היה עניין עיתונאי לראיינו. "כשמדובר באדם שאפילו לא הואשם ומוגדר כחף מפשע, אין עניין ציבורי לשמוע לפחות מה הוא אומר?", שאל. הוא הוסיף כי ניסה לשכנע את עטרי ושחר בטיעונים אלו עוד לפני הראיון, אך ללא הצלחה.

לגבי הטענות על שיבוש חקירה או פגיעה במתלוננות נוספות, הבהיר דרוקר כי הוחלט לשדר את התחקיר רק לאחר שהמשטרה תחקור את החשוד על תלונתה של נעמה שחר, ורק לאחר שיוסר צו איסור הפרסום על שמו (שנקבע ליום ראשון, ה-17 במאי).

"מאמין להן, הן לא ממציאות דבר"

למרות ההחלטה לראיין את החשוד, דרוקר ביקש להבהיר כי המערכת אינה מטילה ספק בגרסת הנפגעות: "זה לא מרמז חלילה שאנחנו נטיל ספק במילה שנעמה או שי-לי אומרות. אנחנו לא. אני מאמין להן. הן לא ממציאות דבר".

לדבריו, התחקיר נועד להעמיק בסוגיות מורכבות כמו מוגבלות המשפט הפלילי בעבירות מין, זכויות חשוד וסיבת סגירת התיקים בעבר. "שווה להבין איך מה שהן אומרות וזוכרות מיתרגם לתיק פלילי, למה הפרקליטות סגרה בסיבוב הראשון את התיק ואיך החשוד עונה על הדברים הקשים שהוטחו בו".