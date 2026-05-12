איראן בתגובה ראשונה לאיומים של טראמפ

לאחד שדווח על התסכול האמריקני מהתקדמות המשא ומתן והאפשרות של חידוש הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן, משרד ההגנה האיראני הגיב כעת (שלישי) לאיומים של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והזהיר כי טהרן מוכנה לחזרה ללחימה.

בהודעה שפורסמה נטען כי "אם האויבים לא יקבלו את דרישות איראן באמצעות דיפלומטיה, הם צריכים לצפות ל'הפסד נוסף' בכל עימות עתידי שיהיה".

כאמור, טראמפ התייחס היום להמשך המשא ומתן מול טהרן והתחייב כי איראן לא תגיע לנשק גרעיני. "אני בטוח במאה אחוז שאיראן תפסיק להעשיר אורניום ואפילו תמסור לנו את החומר המועשר שיש לה" אמר טראמפ בראיון לתחנת הרדיו "WABC" בניו יורק. "אנחנו לא ממהרים לשום מקום, כי יש לנו מצור שלא מאפשר להם להכניס כסף. אנחנו מצפים לקריסת הכלכלה האיראנית תחת משקל הלחצים הנובעים מהמצור על נמלי איראן. זה רק עניין של זמן, וזה פשוט מאוד".

עוד אמר כי "אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, כי הם עוד ישתמשו בו. ואם זה יתפוצץ - זה יהיה אסון בלתי נתפס". לטענת טראמפ, איראן כבר הייתה מחזיקה בנשק גרעיני אם הוא לא היה פורש מהסכם הגרעין ב-2018: "זה היה מסלול בטוח לנשק גרעיני, ולא היה שום דבר שהיו יכולים לעשות כדי לעצור את זה".

