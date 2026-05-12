דיווח: טראמפ שוקל לחדש את הפעילות הצבאית נגד איראן

על פי הדיווחים, בבית הלבן גוברת ההערכה כי נשיא ארה״ב עשוי לאשר מהלך צבאי מחודש נגד טהרן, לאחר שהתשובה האיראנית להצעת ההסכם אכזבה את וושינגטון

האפשרות לחידוש הפעילות הצבאית האמריקנית נגד איראן חוזרת למרכז סדר היום בוושינגטון.

על פי דיווח בחדשות 12, גורמים בכירים בממשל האמריקני מעריכים כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתקרב להחלטה על הפעלת לחץ צבאי נוסף נגד טהרן, בעקבות אכזבה עמוקה מהתנהלותה במגעים המדיניים.

לפי הדיווח, בבית הלבן קיוו כי ההצעה שהונחה בפני איראן תאפשר להתקדם לעבר הסכם, אך התגובה שהתקבלה מטהרן נתפסה כבלתי מספקת וככזו שאינה עונה על הדרישות המרכזיות של וושינגטון.

בעקבות זאת, האפיק הצבאי, שנדחק לזמן קצר לטובת ניסיון מדיני, שב כעת להישקל ברצינות.

טראמפ עצמו הביע בימים האחרונים תסכול מהכיוון שאליו מתפתחים המגעים.

לפני דיון שקיים עם בכירי ממשלו, בהם סגן הנשיא ג׳יי.די ואנס והשליח סטיב ויטקוף, אמר הנשיא כי “הפסקת האש בגסיסה”, אמירה שמעידה על אובדן הסבלנות האמריקני מול האיראנים.

גורמים בסביבת הנשיא טוענים כי טראמפ ציפה לקבל מאיראן תשובה שתפתח פתח להתקדמות, אך בפועל התקבלה בוושינגטון עמדה שנתפסה כנסיגה מהבנות קודמות.

אחד הבכירים האמריקניים שצוטט בדיווח אמר כי “טראמפ הולך להכניס להם קצת”, ובכיר נוסף העריך כי לאחר הכישלון במגעים, הכיוון שאליו מתקדמים הדברים כבר ברור.

במשך כעשרה ימים המתינו האמריקנים לתגובה האיראנית, שהועברה באמצעות מתווכים מקטאר ומפקיסטן.

במהלך אותה תקופה קיבל טראמפ מסרים אופטימיים מצוות המשא ומתן שלו, אך לאחר שהתגובה הגיעה, בממשל הבינו כי הפערים מול טהרן גדולים בהרבה מכפי שהוערך קודם לכן.