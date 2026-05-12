סקר פריימריז בליכוד: מהפך בצמרת; השרים הבכירים מתרסקים

סקר חדש ומקיף שנערך בקרב מתפקדי הליכוד הפעילים בחודש מאי 2026, חושף מגמות מעניינות ותזוזות משמעותיות ביחסי הכוחות בתוך מפלגת השלטון. על פי הנתונים, בעוד שראש הממשלה בנימין נתניהו שומר על הובלה משמעותית, כוחו בתוך הבית נשחק מעט: אם בינואר האחרון זכה ל-80% תמיכה לראשות המפלגה, הרי שכעת הנתון ירד ל-75%.

הצמרת החדשה: גוטליב ואוחנה מובילים

על פי הדיווח באתר 'וואלה', ההפתעה הגדולה ביותר מגיעה מדירוג הרשימה לכנסת ה-26. חברת הכנסת טלי גוטליב כובשת את המקום הראשון עם 71.5% תמיכה בקרב המתפקדים הפעילים. צמוד אליה במקום השני נמצא יו"ר הכנסת אמיר אוחנה עם 69.9%, ואת השלישייה הפותחת סוגר ח"כ משה סעדה עם 61.6%.

בהמשך העשירייה הראשונה ניתן למצוא את:

מקום 4: אלי כהן (56.6%)

מקום 5: בועז ביסמוט (54.8%)

מקום 6: עמיחי שיקלי (52.8%)

מקום 7: ישראל כ"ץ (47.5%)

מקום 8: מירי רגב (42.5%)

מקום 9: יריב לוין (41.3%)

הנסיקה של עמית הלוי והצלילה של ברקת

מי שרושם את ההישג המרשים ביותר בסקר הוא ח"כ עמית הלוי, שטיפס שבעה מקומות בבת אחת והתברג במקום ה-14. גם חנוך מילביצקי וגילה גמליאל רשמו עליות נאות של שישה ושבעה מקומות בהתאמה, בעוד יו"ר הקואליציה אופיר כ"ץ התחזק והגיע למקום ה-13.

מנגד, הסקר מסמן "כרטיס צהוב" למספר שרים ובכירים שאיבדו גובה באופן משמעותי. השר ניר ברקת וח"כ גלית דיסטל אטבריאן צללו שישה מקומות כל אחד. גם השר מיקי זוהר רשם ירידה חדה של שישה מקומות, בעוד השרים דוד אמסלם ואבי דיכטר ירדו ארבעה מקומות. שר הביטחון, ישראל כ"ץ, רשם אף הוא ירידה של שלושה מקומות לעומת המדידה הקודמת.