טראמפ: "איראן גרעינית תהיה אסון בלתי נתפס"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להמשך המו"מ עם איראן וטען כי הוא "בטוח במאה אחוז שאיראן תפסיק להעשיר אורניום. אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, כי הם עוד ישתמשו בו"

על רקע הדיווחים לגבי קריסה אפשרית של הפסקת האש וחידוש הפעילות הצבאית נגד איראן, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התראיין היום (שלישי) לתחנת הרדיו "WABC" בניו יורק, כשהתייחס להמשך המשא ומתן מול טהרן והתחייב כי איראן לא תגיע לנשק גרעיני.

"אני בטוח במאה אחוז שאיראן תפסיק להעשיר אורניום ואפילו תמסור לנו את החומר המועשר שיש לה" אמר טראמפ. "אנחנו לא ממהרים לשום מקום, כי יש לנו מצור שלא מאפשר להם להכניס כסף. אנחנו מצפים לקריסת הכלכלה האיראנית תחת משקל הלחצים הנובעים מהמצור על נמלי איראן. זה רק עניין של זמן, וזה פשוט מאוד".

עוד אמר כי "אנחנו לא יכולים לאפשר להם להחזיק בנשק גרעיני, כי הם עוד ישתמשו בו. ואם זה יתפוצץ - זה יהיה אסון בלתי נתפס". לטענת טראמפ, איראן כבר הייתה מחזיקה בנשק גרעיני אם הוא לא היה פורש מהסכם הגרעין ב-2018: "זה היה מסלול בטוח לנשק גרעיני, ולא היה שום דבר שהיו יכולים לעשות כדי לעצור את זה".

בסיכום טראמפ התייחס ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, כשהבהיר כי "אני מסתדר מצוין עם ביבי, היינו שותפים במובן האמיתי. לא הייתה לכם ישראל בלעדינו, ולא הייתה לכם אותה בלעדיי אם לא הייתי מבטל את הסכם הגרעין עם איראן שנחתם על ידי ברק אובמה".