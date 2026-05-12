ההחלטה החריגה של הפקת האירוויזיון בנוגע לישראל

אחרי התקרית המבהילה עם הצלם שבה נפצעה הרקדנית ליהיא פרויד, המשלחת הישראלית קיבלה הזדמנות נדירה לתיקון רגע לפני חצי הגמר. כל הפרטים על החזרה הסודית והסולחה המפתיעה

המתח בשיאו לקראת חצי הגמר שישודר הערב, אך נדמה שהדרמה האמיתית התרחשה דווקא רחוק מעיני הקהל.

לאחר "חזרת השופטים" הקריטית – זו שקובעת 50% מהציון הסופי – בה נפצעה הרקדנית ליהיא פרויד כתוצאה מהתנגשות עם צלם על הבמה, נרשמה דריכות שיא במשלחת הישראלית מחשש לפגיעה בדירוג.

הזדמנות שנייה ובלעדית

בצעד יוצא דופן ונדיר במיוחד בחוקי התחרות הנוקשים, החליטה הפקת האירוויזיון להעניק לישראל חזרה נוספת. מדובר בחזרה שנערכה מאחורי הקלעים באופן בלעדי למשלחת הישראלית, במטרה לאפשר לנועם בטן, ליהיא פרויד וכל הצוות לדייק את הביצוע ולתקן את הרושם שהותירה התקלה הטכנית מאמש. כך מפרסמת היום (שלישי) כתבת כאן 11, עמית הררי.

סולחה בצל התקרית

למרות הרגעים המלחיצים והפציעה, נראה שהרוחות נרגעו. גורמים במשלחת מדווחים כי החזרה הנוספת התקיימה באווירה מצוינת מחוץ לבמה המרכזית. כל הצדדים בתקרית הניחו את המשקעים מאחור: הצלם המעורב בתקרית, ליהיא פרויד ונועם בטן הציגו חזית מאוחדת וסיכמו את האירוע כטעות אנוש שהסתיימה ברוח טובה.

כעת, כשהכל "מדויק" והביצוע עבר ליטוש אחרון ללא תקלות טכניות, המשלחת הישראלית מגיעה לערב הגורלי בביטחון מלא. האם התיקון מאחורי הקלעים יספיק כדי להבטיח את המקום בגמר הגדול? מקווים שכן.