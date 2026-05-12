נתפס במצלמה: התמנון הסתיר את השמורה התת מימית

מצלמות ה-LIVE של החברה להגנת הטבע בשמורה התת מימית באילת קלטו תמנון שכיסה באמצעות כפתורי ההצמדה שלו את המצלמה, בזמן ששחה לו בשונית. צפו

תמנון מטווח אפס. אתמול בבוקר (שני), תיעדו מצלמות ה-Live בשמורה התת-מימית באילת רגע משעשע.

תמנון שחלף בשמורה כיסה למשך 13 שניות באמצעות כפתורי ההצמדה שלו, את המצלמה, בה ניתן היה לראות רק את העור שלו.

התמנון מכסה את המצלמה (החברה להגנת הטבע)

"הכפתורים משמשים את התמנונים לשלל תפקידים, כמו תפיסת הטרף ואכילתו ולתנועה על פני אלמוגים וסלעים", מסבירה יעל פרוינד אברהם, מנהלת התוכן של אתר 'שוניות', מטעם החברה להגנת הטבע.

"אם כבר 'להשתלט' על המצלמה התת ימית שלנו, אז רק ככה – בדרך הכי חמודה וחביבה שיש".



שוניות אילת הוא האתר החדש, של החברה להגנת הטבע והמכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, שהושק רק לפני כמה שבועות. אחד הפיצ'רים באתר החדש, הוא מצלמות Live, המשדרות בשידור חי, את ההתרחשויות המרתקות מהשוניות.