ניצחון לשר ברקת: נדחתה על הסף העתירה נגדו

יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, דחה את העתירה נגד השר ניר ברקת

ועדת הבחירות המרכזית דחתה היום (שלישי) על הסף עתירה נגד שר הכלכלה ניר ברקת בגין פרסום תוכנית "מה שטוב לאירופה טוב לישראל".

העותר, עו"ד ורו"ח ירון מאירי, הגיש עתירה נגד שר הכלכלה והתעשייה, ניר ברקת, וסיעת הליכוד, בדרישה למתן צו מניעה נגד פרסומים ברשתות החברתיות של השר. העותר טען כי סרטונים שפרסם השר בחשבונותיו האישיים, המקדמים את רפורמת "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" וכוללים תיעוד של ביקורים ברשת השיווק "קרפור", מהווים תעמולת בחירות אסורה ושימוש פסול בנכסי ציבור. לטענת העותר, הפרסומים נעשו במימון ציבורי ותוך הטעיית צרכנים.



יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג, דחה את העתירה על הסף ללא צורך בקבלת תגובה מהמשיבים, וזאת מהנימוקים הבאים: העדר תשתית עובדתית: העותר לא הציג כל ראיה לשימוש בנכסי ציבור בפרסומים המדוברים. השופט ציין כי הסרטונים הועלו לחשבונותיו האישיים של השר ללא סימנים של קמפיין רשמי (כגון סמלילי משרד ממשלתי), ולא הוכח קשר בין תקציב הפרסום הממשלתי לבין הפוסטים הללו.

חוסר סמכות עניינית: טענות העותר בנוגע להטעיית צרכנים או שיווק רשת מסחרית אינן נכללות בגדר סמכויותיו של יו"ר ועדת הבחירות לפי חוק דרכי תעמולה. אי-צירוף משיבים ופנייה מוקדמת: העותר לא פנה פנייה מוקדמת כנדרש לחלק מהגורמים (כמו רשת קרפור) ולא צירף את כל המשיבים הרלוונטיים להליך. בנוסף, מאחר שלא התבקשה תשובת המשיבים, לא ניתן צו להוצאות.



