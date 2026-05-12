חשד לשריפת הכלב באילת: מעצרם של שני החשודים הוארך ב-5 ימים

בית המשפט האריך עד ליום ראשון את מעצרם של סאמי ברסום ונאג'יב סעיד. הכלב שהושלך לאש שייך למשפחה מקיבוץ נווה חריף שחיפשה אחריו בערב החג. עורכת דינו של אחד החשודים טוענת לכשל ראייתי: "מדובר בתעלומה, לא רואים אותו בא במגע עם הכלב".

בית משפט השלום באילת האריך היום (שלישי) בחמישה ימים את מעצרם של סאמי ברסום ונאג'יב סעיד, החשודים במעורבות באירוע הקשה של שריפת כלב בתוך מדורת ל"ג בעומר סמוך לעיר. מעצרם של השניים, שתועדו שוהים בסביבת המדורה, יוארך עד ליום ראשון הקרוב לטובת המשך החקירה.

הכלב שהושלך לאש היה שייך למשפחה מקיבוץ נווה חריף. בני המשפחה, שניסו לאתר את כלבם האהוב במהלך ערב החג, קיבלו לבסוף את הבשורה הקשה כי גופתו נמצאה בתוך המדורה.

מנגד, סניגוריתו של אחד החשודים דוחה את ההאשמות ומכחישה כל קשר של מרשה למעשה. עו"ד ספיר פרדו, המייצגת את החשוד, מסרה לאחר הדיון: "הלקוח שלי נכח בנקודה מאוד מסוימת במקום שבו הייתה המדורה. גם בית המשפט, כשדן היום בהארכת המעצר, בחן את הראיות וקבע שמדובר בסרטון חלקי - כזה שלא רואים בו את הלקוח שלי בא במגע עם הכלב או משליך אותו למדורה".

עורכת הדין הוסיפה והדגישה את טענת החפות: "כבר בשלב הזה ניתן לראות שמדובר בתיק עם כשל ראייתי. אני מאמינה בחפותו של הלקוח שלי ובטוחה שהוא אינו משקר. אין לו שום קשר לאירוע, מדובר בתעלומה ולא ברור גם לא מהסרטון איך הכלב הגיע למדורה. באופן חד משמעי ניתן לומר כי לא רואים את מרשי זורק אותו לאש, כמו שלא רואים את מרשי בסביבתו של אותו כלב".