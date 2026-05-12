'פובליציסט תהיה בטלוויזיה!': שופט בג"ץ נכנס באליעד שרגא

אליעד שרגא, העותר הסדרתי לבית המשפט העליון העומד בראש התנועה לאיכות השלטון, מתח את סבלנות בית המשפט העליון לקצה, והשופט שטיין סיפק לו נזיפה חמורה, ואזהרה נוקבת.

לשופט אלכס שטיין נמאס מעו"ד אליעד שרגא, ובמהלך וויכוח נוקב שהתפתח לאזהרה חריפה, נזף שופט העליון בשרגא ושלח אותו להתארח בערוצי הטלוויזיה, במקום לטעון מול בית המשפט העליון.

"אתה רוצה לקבל יחס מכובד, ככל שאדוני לא ינהג בצורה מכובדת גם כלפי היושבים באולם וגם כלפי אנשי צה"ל, הוא לא יקבל יחס מכובד ממני, אז אדוני יזהר בלשונו". הזהיר שטיין את עו"ד שרגא, ומיד לאחר מכן המשיך ונזף: "אדוני יטען כמו שעורך דין טוען, ולא כמו פובליציסט שרוצה להיות בטלוויזיה!" הטיח שטיין בשרגא.

לאחר ששרגא המשיך והתנצח, שטיין חזר והחמיר את נזיפתו: "אדוני לא יתווכח איתי, אדוני יפסיק עם המטאפורות, אם ירצה לדבר על מטאפורות, הוא ילך לחוג בספרות, ולא ישמיץ אנשי צבא!".

ההתנגשות הנוקבת בין השופט שטיין לבין עורך הדין שרגא הגיע על רקע האשמות קשות שהטיח שרגא באלוף גופמן, על רקע הדיון במינויו לראש המוסד הבא.